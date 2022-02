Ruben Kensen nieuwe waarnemend korpschef

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

Ruben Kensen is de nieuwe waarnemend korpschef. Deze functie werd lange tijd ingevuld door Henry Seedorf. Kensen zit in het interim-managementteam bij het Korps Politie Suriname met Stanley Changoer (plaatsvervangend korpschef), Bryan Isaacs en Rishi Akkal. Het viertal functioneert als politiecommissaris schrijft de Communicatiedienst Suriname zaterdagmiddag. Changoer diende al in deze functie, de andere drie zijn recentelijk bevorderd, hetgeen door de regering is geëffectueerd.