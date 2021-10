Rozenhout en Kensenhuis roken vredespijp om Grassalco

08/10/2021 17:31



(Bewerkt persbericht)

Vlnr: Ebu Jones (externe adviseur), Grassalco-directeur Wesley Rozenhout, assembleelid Patrick Kensenhuis en onderdirecteur Patrick Bel.

Foto: Grassalco



PARAMARIBO –

Parlementarier Patrick Kensenhuis (NDP) en Grassalco-directeur Wesley Rozenhout hebben een onderling dispuut bijgelegd. Tijdens een ontmoeting vrijdag hebben de kemphanen de ‘vredespijp gerookt’, meldt Grassalco in een persbericht. “Trobi no de. We zijn on speaking terms en zien hoe verder”, was een eerste reactie van Kensenhuis kort na de ontmoeting op het hoofdkantoor van Grassalco. Met dit bezoek is het assembleelid ingegaan op een uitnodiging van directeur Rozenhout.

Tussen beiden was een polemiek in de media ontstaan over met

name de financiele situatie van het staatsmijnbouwbedrijf. Daarbij

vielen harde, weinig vleiende woorden over en weer, waaronder

verdachtmakingen. Zowel Kensenhuis als Rozenhout spreekt van een

constructieve ontmoeting, aldus het persbericht. Bij het gesprek

zaten ook aan commercieel onderdirecteur Patrick Bel en externe

adviseur Ebu Jones.

Kensenhuis: “Voor mij is belangrijk de verdere ontwikkeling van

Grassalco en behoud van de arbeidsplaatsen. Het is daarom goed als

je de informatie ook van de andere kant verneemt.” Rozenhout stelt

het op prijs dat de parlementarier is ingegaan op de uitnodiging.

Hij heeft aan Kensenhuis zijn verontschuldigingen aangeboden voor

uitspraken die mogelijkerwijs verkeerd bij hem zijn aangekomen. “We

juichen het toe wanneer volksvertegenwoordigers deze stap maken.

Dit bedrijf is van het volk en het volk heeft het recht om te weten

wat er hier gebeurt”, aldus de Grassalco-directeur.

Rozenhout heeft in het gesprek onder meer aangegeven wat hij in

oktober vorig jaar heeft aangetroffen en hoe het bedrijf nu ervoor

staat. Voorts heeft hij gesproken over financieringsplannen die in

voorbereiding zijn en verduidelijking gegeven over nieuw personeel

dat is aangetrokken. Een vervolggesprek tussen de directeur en de

parlementarier is niet uitgesloten.









