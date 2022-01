Roversbende actief op goudvelden Lawagebied

19/01/2022 16:04 – Van onze redactie

Deze verdachte kon worden aangehouden door leden van RBT Oost.

LAWA – E?n verdachte is overgevlogen naar Paramaribo, nadat hij door leden van het Regio Bijstandsteam is aangehouden. Twee andere mannen, bekenden van de politie, vluchtten het bos in. Het trio beroofde maandag op de Lawarivier te Benzdorp burgers van hun ruw goud, sieraden en valuta.

De drie verdachten waren zwaar bewapend tijdens de overval. Een politiefunctionaris bevestigt het voorval tegenover de Ware Tijd, maar wil in het belang van het onderzoek geen nadere informatie verstrekken.

Het Regio Bijstandsteam (was in het Lawagebied bezig met riviersurveillance toen het de melding kreeg. Bij het zien van de politie koersten de rovers in hun boot naar de Franse oever.

Ingewijden zeggen dat er meerdere zwaarbewapende roversbendes actief zijn in het gebied. “Illegaliteit viert vanwege de goudvelden hoogtij in het gebied”, vertellen de mensen.

In een persbericht heeft de Communicatiedienst Suriname dinsdagavond laten weten dat de eenheden alles in het werk stellen om de veiligheid binnen de grenzen te waarborgen. “Al het nodige wordt gedaan om de verdachten op te sporen”, wordt aangegeven ten aanzien van de ernstige berovingen in het achterland.

CDS meldt dat het om een bende gaat die vermoedelijk onder leiding staat van ‘Tjon Alawe’. De arrestatie van ??n verdachte door het Regio Bijstandsteam Oost wordt daarbij bevestigd. “Verder zijn nog twee criminelen in beeld. Die zijn nog voortvluchtig. Bij deze actie is aan het licht gekomen dat de criminelen zwaarbewapend waren”, aldus CDS.

