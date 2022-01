Rotaryclub schenkt perfusorpompen voor premature zorg AZP

24/01/2022 15:01 – Arjen Stikvoort

Kinderarts en neonatoloog Liesdek Mohamed Safir (l) krijgt symbolisch de perfusorpompen overhandigd van Shirley Sowma-Sumter, president van de Rotaryclub of Paramaribo Central. Foto: Irvin Ngariman

PARAMARIBO – De Rotaryclub of Paramaribo Central heeft maandag acht perfusorpompen afkomstig uit Nederland gedoneerd aan de afdeling Neonatale Intensive Care Unit (NICU) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Dit betekent meer overlevingskansen voor prematuur (te vroeg) geboren baby’s.

Met deze pompen kunnen de premature pati?ntjes gedoseerd, per gewicht en op de milliliter, per uur nauwkeurig de juiste medicatie toegediend krijgen. Bij een heel ziek pati?ntje, dat bijvoorbeeld acht verschillende medicijnen moet krijgen, kunnen er acht perfusorpompen tegelijkertijd worden aangesloten.

“Behalve dat we met de perfusorpompen meer pati?ntjes kunnen helpen, kunnen we ook veiligere zorg verlenen. De kans op het maken van fouten is hiermee veel kleiner geworden”, zegt kinderarts en neonatoloog Liesdek Mohamed Safir, die zeer ingenomen is met de donatie.

Shirley Sowma-Sumter, president van de Rotaryclub of Paramaribo Central, is dankbaar dat zij met de donatie kan voldoen aan het jaarlijkse thema ‘welzijn en gezondheid’, waarmee zij de gemeenschap een dienst leveren. “De perfusorpompen zijn heel belangrijk voor Suriname. Want de jeugd heeft de toekomst.”

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina