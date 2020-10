Rotary informeert kindertehuizen over polio

Door de Covid-19-pandemie wordt de jaarlijks terugkerende ‘End Polio Now’-wandelloop van de Rotary Club Paramaribo dit jaar vervangen door een informatiesessie bij twee kindertehuizen. Nicole Tjin A Djie, president Rotary Club Paramaribo, zegt dat de activiteit eigenlijk een combinatie is. “Je moet het zien als een sociaal project van de organisatie, maar omdat het Wereld Poliodag is worden beide dan gecombineerd.”

(BPRW) REVOLT ANNOUNCES COMPELLING NEW SOCIAL JUSTICE DOCUMENTARY “FROM PAIN TO POWER: A REVOLT SPECIAL” TO PREMIERE ON MONDAY, OCTOBER 26TH Black PR Wire