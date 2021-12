Rotary brengt ‘Stuka Prisiri’ naar districten

22/12/2021 22:01 – Van onze redactie

Vijfdeklassers van district Coronie participeren vanaf januari 2022 in Stuka Prisiri van de Rotary.

PARAMARIBO – Coronie is het eerste district dat deelgenoot wordt gemaakt van ‘Stuka Prisiri’, een project van de Rotary. Van januari 2022 tot en met december 2023 zullen 24 vijfdeklassers van vier basisscholen uit het district participeren in het project dat als doel heeft het bevorderen van basis life skills bij kinderen met potentie die thuis niet altijd de optimale begeleiding krijgen.

Acht Rotarians zijn actief betrokken bij het managen van de zesde editie, die zaterdag werd gelanceerd door de Rotary Club of Paramaribo Quota en de Rotary Club of Paramaribo Residence. Tijdens de looptijd van het programma is het doel om door ontwikkeling van soft skills bij de kinderen, hun positief zelfbeeld te versterken. Het project bestaat uit maandelijkse bijeenkomsten over kunst en cultuur, zogenaamde basic life skills en sport- en loopbaanori?ntatie.

Bij de lancering kregen de kinderen allemaal een Stuka Prisiri-tas met onder meer notitieboekjes, een etui, kleurpotloden en overige hulpmiddelen om te gebruiken tijdens de verschillende bijeenkomsten. Ook kreeg iedere deelnemer een Stuka Prisiri T-shirt. Via haar netwerk heeft Rotary een laptop, printer, cartridges en diverse andere artikelen gedoneerd ten behoeve van het project en overhandigd aan de co?rdinator.

Het woord werd zaterdag gevoerd door onder anderen Dani?la Herkul, president van Paramaribo Quota. Verder waren aanwezig een vertegenwoordiger van Paramaribo Residence, de projectco?rdinator en zeven plaatselijke vrijwilligers die Stuka Prisiri zullen ondersteunen. Geheel in de sfeer van kerst werden ‘We wish you a Merry Christmas’ en ‘Jingle Bells’ gezongen door de aanwezigen bij de afsluiting.

