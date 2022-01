The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Riba 14 januari 2022, a gradua di e Facultad di Ley na Universidad di Aruba, Rose-Ann Vrolijk.

El a gradua defendiendo su tesis titula:

“The case of Venezuela before the International Criminal Court. Can the ICC bring justice to Venezuela?”

Miembronan di e comision di examen tabata:

mr. dr. Ruth Bonnevalle-Kok LLM

mr. Brechtje Huiskes

mr. Ruthlyn Lindor

Universidad di Aruba ta felicita Rose-Ann Vrolijk cu su logro.