Ondanks het feit dat de samenleving was opgeroepen om de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) tijdens de jaarwisseling zoveel mogelijk te mijden, en alleen te komen in zeer dringende gevallen, was er op de laatste dag van het jaar een grote drukte bij de SEH. “Het heeft ons verrast om zoveel mensen te zien, ondanks de avondklok van zeven uur”, blikt AZP-directeur Claudia Marica-Redan in gesprek met de Ware Tijd terug op een roerige oudejaarsdag.