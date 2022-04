Rode Kruis bekijkt hoe te helpen in Brokopondo

24/04/2022 14:56

Euritha Tjan A Way

Community Disaster Response Teams van het Surinaamse Rode Kruis trokken in april vorig jaar naar Marowijne voor een analyse nadat het dorp Akalekondre door wateroverlast werd getroffen. Van de huidige situatie in Brokopondo zijn al analyses gemaakt.

Foto: FB Het Surinaamse Rode Kruis



PARAMARIBO –

De eerste gesprekken om te bepalen hoe het Surinaamse Rode Kruis (SRK) zal helpen in Brokopondo zijn zaterdag geweest. Veel dorpen in het district staan – deels tot aan de daken van huizen – blank vanwege het water dat noodgedwongen uit het stuwmeer moet worden gepompt. SRK heeft al enige tijd eigen analyes gemaakt en is de situatie in het gebied aan het monitoren.

Ook staat zij in nauw contact met het Nationaal

Coordinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR). “Het SRK komt

altijd pas in actie als overheden daartoe een beroep op ons doen.

Daartoe zijn gisteren de eerste gesprekken geweest”, verklaart

directeur Glenn Wijngaarde van het SRK, een door vrijwilligers

gedragen humanitaire hulporganisatie. Het is volgens hem nog niet

helemaal duidelijk in welke vorm hulp van het Rode Kruis zal komen.

“Wij gaan in ieder geval niet doen aan voedselpakketten omdat dat

in de politieke sfeer is getrokken. De politiek is daar al mee

bezig.”

Hij bevestigt dat de situatie in het Brokopondogebied de

definitie “ramp” draagt. Volgens Humphrey Blinker, Disaster Manager

van het SRK, is het belangrijk dat niet alleen wordt gekeken naar

deze ramp, maar ook naar het weerbaar maken van gemeenschappen,

zodat ze weten hoe te handelen in dit soort gevallen. “Bereidt

gemeenschappen voor op risico’s, waardoor zij in staat zijn zich te

behelpen, eventueel in afwachting van hulp, de zogeheten

community resilience-projecten. Het SRK heeft al enkele in

de getroffen gemeenschappen en in andere gebieden uitgevoerd om de

gebieden weerbaar te maken”, meldt Blinker.

Staatsolie geeft aan dat in de Suralcoperiode het nog nooit is

voorgekomen dat in twee opeenvolgende jaren er sprake was van

extreme regenval. De spuikleppen van het stuwmeer zijn sinds midden

maart allemaal geopend en te verwachten is dat het tot augustus zal

doorgaan. Ook vanwege het feit dat de grote regentijd aanbreekt.

Door tussenkomst van het districtscommissariaat van Brokopondo is

onder leiding van het NCCR intussen de noodhulpverlening aan

getroffenen op gang gekomen. Staatsolie Power Company Suriname

zorgt voor de hulpgoederen en heeft boten ingezet voor het

verplaatsen van mensen en goederen.







