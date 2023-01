Roch-Olivier Maistre, président de l’Arcom: « La filière audiovisuelle locale doit se structurer pour avoir les moyens de ses ambitions »

The content originally appeared on: News Americas Now

Interview

Propos recueillis par Julien Philipakis

Roch-Olivier Maistre, le président de l’Arcom passe la semaine aux Antilles. • BERTRAND GUAY/AFP

Roch-Olivier Maistre, président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est en Guadeloupe aujourd’hui et demain. Il nous livre sa vision sur l’audiovisuel antillais et revient sur les actions de l’Arcom.

Qu’est-ce que l’Arcom ? Quelle est son utilité

?

L’Arcom est l’Autorité de régulation de la

communication audiovisuelle et numérique (ndlr, fusion du Conseil

supérieur de l’audiovisuel et de la Haute autorité pour la

diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet

depuis 2022). Elle a pour mission de veiller au bon fonctionnement

du paysage audiovisuel. Garante de la liberté de communication,

elle s’assure de l’équilibre économique du secteur, veille à la

protection des publics sur les antennes et les réseaux sociaux et

au financement de la création. L’Arcom est au service des Français

pour permettre à chacun d’avoir accès à une offre audiovisuelle

diversifiée, pluraliste et de confiance. À ce titre, nous

accompagnons les transformations en cours du paysage audiovisuel et

numérique, dans l’intérêt des opérateurs comme du grand public.

Pourquoi venez-vous ?

La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique,

Saint-Barthélemy et Saint-Martin comptent plus d’une centaine de

radios et une dizaine de télévisions locales privées et publiques.

Je souhaitais aller à la rencontre de celles et ceux qui, tous les

jours, font vivre l’audiovisuel local et prendre la mesure des

difficultés que les opérateurs peuvent rencontrer. J’entends avant

tout écouter et échanger pour pouvoir les accompagner au mieux.

L’Arcom a la chance d’avoir une délégation locale couvrant les

Antilles et la Guyane, qui est l’interlocutrice privilégiée des

acteurs locaux. Ce déplacement me permettra également de rencontrer

les élus locaux…