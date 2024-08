Rocco Tjon y Alto Mando di Polis a elabora riba hopi plan grandi pa Cuerpo Policial

The content originally appeared on: Diario

​

ORANJESTAD (AAN): Diamars mainta, Minister di Husticia y Asuntonan Social sr. Rocco Tjon, a reuni cu e ekipo di Alto Mando di Cuerpo Policial di Aruba, pa tuma cierto decisionnan riba nivel strategico.

Manera ta conoci, den e ultimo añanan a inverti hopi den Cuerpo Policial pa loke ta trata infrastructura y material, y awo ta invertiendo den e parti di personal, pa asina por maneha e scarcedad cu tin actualmente. Diferente proyecto lo worde cristalisa den e lunanan nos dilanti, pues a reuni riba e proyectonan aki, pero tambe pa garantisa e continuidad den aña 2025. Na oktober 2024 e klas nobo di Cuerpo Policial lo inicia cu 20 Agente Policial y dia 1 di november e otro klas lo inicia.

Banda di esaki, a haci palabracion pa na aña 2025 percura pa mas personal pa Cuerpo Policial, no solamente pa e departamentonan ehecutivo, pues Polis Uniforma, pero tambe pa departamentonan di sosten manera Bedrijfsvoering y HR, cual tambe ta sumamente importante.

A toca e proyecto di “Mobile Data Terminals”, cual ta un deseo grandi di parti di Cuerpo Policial pa por tin e computernan instala den nan vehiculonan, pa di e forma ey nan por posee di mas informacion y asina nan por traha mucho mas eficiente, brinda un miho servicio na comunidad y alavez garantisa nan propio siguridad. E proyecto aki ta den su fase final, pa asina por inicia cu e proyecto piloto e aña aki.

Tambe, a tuma algun decision a largo plaso, pa cuminsa prepara diferente renobacion grandi cu mester tuma luga, entre otro e opleidingsinstituut, lo bay finalisa e trabaonan pa di e forma ey tambe por inicia cu e destaho pa asina por renoba esaki por completo.

Otro proyecto hopi importante ta e parti di sigui amplia siguridad den trafico, ya caba for di ministerio a aproba e fondonan adicional pa di e forma ey corte por garantisa mas “verkeerszittingen”, pa na momento cu infraccionnan den trafico worde comet, nan por atende cu e partinan aki mesora den corte.

Por ultimo, pa loke ta Cuerpo Policial, e proyecto cu yama “takel en bewaardiensten” ta den su fase final, e contracto cu e compania cu a gana esaki ta worde termina awo, pa dentro di poco esaki no ta un “knelpunt” mas pa Cuerpo Policial, y asina na momento cu e Agente constata cu un auto no ta cumpli cu diferente rekisitonan, e por kita e auto mesora for di caminda y un partner lo garantisa pa ful e maneho di e parti aki, y asina nunca mas lo tin un scarcedad di luga caminda e Agentenan Policial no por kita un auto for di caminda, esaki ta eleva siguridad den nos trafico. Pues, aki tres luna lo bolbe reuni cu Alto Mando pa asina wak e avansenan di tur loke a worde palabra durante e reunion aki.