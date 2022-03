Robinhood verslaat moedig Leo Victor

12/03/2022 00:30

Ricky Wirjosentono





PARAMARIBO –

Robinhood heeft vrijdagavond hard moeten vechten voor de drie competitiepunten tegen rivaal Leo Victor in het Franklin Essedstadion. Na een 2 – 0 ruststand, wonnen de jongens onder leiding van Roberto Godeken uiteindelijk met 3 – 2 van “Leeuw’.

De twee tegen doelpunten kwamen tot stand uit slordige fouten

van doelman Claidel Kohinor van Robinhood. Godeken blijft erbij dat

zijn spelers inclusief de doelman heel lang niet in actie zijn

geweest en dat het kan gebeuren dat er een fout is gemaakt. “Als

een ervaren doelman twee jaren lang geen wedstrijden gespeeld heeft

dan ontbreekt er toch wat scherpte en we zijn bezig met de

competitie. Dus iedereen kan wat fouten maken,” merkt de

Binhood-trainer op.

“Het heeft aan niets specifiek gelegen. Ik heb mij gewoon

verkeken op de tegendoelpunten,” verklaart doelman Kohinor de

blunders die hij maakte in het doel. Hij blijft er net als zijn

trainer bij dat er rekening gehouden moet worden met het feit dat

teams twee jaren stil hebben gestaan en de competitie nog jong is.

“Ik ben ook mens en een ieder kan fouten maken,” laat hij verder

optekenen.

Kohinor heeft het aan een eigen doelpunten van ‘Leeuw’, Jamilhio

Rigters en Giovani Drenthe te danken dat de buit binnen is. Rigters

maakte uit een goed opgezette aanval de 1 – 0, terwijl Leo Victor

Bjorn Graves de 2 – 0 cadeau gaf aan Robinhood door de bal

ongelukkigerwijs in eigen doel te scoren. In de tweede helft leek

het alsof ‘Leeuw’ beter uit de verf zou komen nadat Adolphe

Davidson de 1 – 2 maakte.

Niet lang daarna bracht Drenthe de stand naar 3 – 1 voor de

rood-groene formatie. Het spel kreeg wat spanning nadat Davidson de

tweede goal maakte voor Leo Victor. ‘Leeuw’ gooide in de laatste

minuten alles in de aanval, in de hoop een gelijkspel af te

dwingen, maar zonder succes.

Rogelio Kolf, trainer van Leo Victor, geeft toe dat ze wat

problemen hadden in de eerste helft. Het is de eerste verliespartij

en hij beschrijf de wedstrijd als een leermoment voor de

eerstvolgende. “Er waren tal van dekkingsfouten, waardoor Robinhood

makkelijk tot scoren kon komen. Maar wij zullen evalueren en kijken

hoe wij de eerstvolgende wedstrijd zullen oppakken,” aldus

Kolf.

Weekendschema (Franklin Essed Stadion):

zaterdag: Bintang Lahir – Santos; Notch –

Voorwaarts; zondag: Inter Wanica –

Broki; Transvaal – Inter Moengotapoe







