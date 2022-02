Robinhood droogt SNL af

27/02/2022 23:23

Ricky Wirjosentono

Spelers van Robinhood vieren de ruime winst op SNL.

Foto: Ricky Wirjosentono



PARAMARIBO –

Robinhood heeft de Sporteenheid Nationaal Leger (SNL) zondagavond in het Franklin Essed Stadion met 7-1 afgedroogd. “Mijn spelers hebben in de tweede helft agressiever gespeeld en die agressie omgezet in doelpunten”, oordeelde coach Roberto Godeken na afloop.

“Weer gezellig en interessant”, noemt Godeken het feit dat er

weer wordt gevoetbald bij de Surinaamse Voetbalbond (SVB). Hij

beaamt dat het algemeen beeld na het eerste weekend is dat er

tekortkomingen zijn bij de teams. Zo laten de handelingen en het

tempo te wensen over. Ook bij Robinhood is er volgens hem heel veel

werk aan de winkel.

Zondag keek ‘Bin’ al in de tweede minuut tegen een achterstand

aan door een doelpunt van Legino Soly. In de elfde minuut herstelde

Roche Rosebel het evenwicht: 1-1. Jamilhio Rigters zorgde tien

minuten voor rust ervoor dat Robinhood met een 2-1 voorsprong de

kleedkamer inging.

In de tweede helft duurde het een poos voordat de favoriet het

spel naar zich toetrok. Keini Muesa maakte de 3-1, terwijl doelman

Claidel Kohinor een strafschop verzilverde: 4-1. De recordkampioen

kwam via international Rigters op 5-1, voordat Don Tuur en Giovanni

Drenthe het doelpuntenfestijn completeerden.

Godeken erkende dat zijn spelers de wedstrijd vrij slap zijn

gestart. “Vanaf het begin zal je op je hoede moeten zijn en dat

hebben ze nagelaten. In de eerste helft waren ze meestal te traag

in hun beslissingen, waardoor SNL de ruimte kreeg om te voetballen.

Gelukkig hebben ze het in de tweede helft opgepakt en waren ze wat

agressiever. Dat heeft gemaakt dat de jongens toch wat doelpunten

hebben weten te scoren.”

SNL-coach Roy Sodinomo onderstreepte dat zijn spelers na het

vroege doelpunt emotioneel zijn gaan voetballen en hebben nagelaten

de opdrachten uit te voeren. “Ik heb de spelers nog erop gewezen

dat ze moeten voetballen volgens het plan. Nu hebben wij een

achterstand in te lopen en dat zal niet makkelijk zijn”, beseft

Sodinomo.

Andere uitslagen: Inter Moengotapoe – Broki

4-1; Transvaal – Santos 3-2; Voorwaarts – Inter Wanica 6-2; Leo

Victor – Bintang Lahir 6-2.







