Rino Hermans ta splica cual ta e reglanan pa establecimentonan comercial haci fiesta di Fin di Aña

The content originally appeared on: Diario

Task Force lo eherce control: — ORANJESTAD (AAN) – Rino Hermans, Hefe di Bureau Rampenbestrijding Aruba (BRA) y Task Force, a duna di conoce cual ta e medidanan,

den cuadro di Covid-19, pa establecimentonan comercial cu kier haci fiesta di Fin di Aña.

Hermans a duna di conoce cu BRA ta bezig, despues cu a haya aprobacion di e maneho di cambio di aña, unda cu Pasco ta keda igual y no tur negoshi tin cu cera. A haya un excepcion pa un biaha na momento cu tin cambio di aña, esta 31 di December pa 1 Januari, cu normalmente ta te 1 or di madruga, pero a surgi un fenomeno na Aruba, mirando cu negoshinan ta cera 1 or di madruga, a dicidi cu lo converti casnan di famia den lugar pa haci fiesta, siendo cu casnan ta sagrado y cu autoridad no por tin control.

Rino Hermans a menciona cu nan a bin cu e maneho unda cu por solicita un dispensacion pa ora di ciere, unda cu si tin control riba e establecimentonan comercial, y asina a logra minimiza e efecto “fiestanan clandestino”, pa nan bay den comercio normal unda tin tur regla pa mantene, y por tene e contagio abao.

Basa riba esey e interesadonan mester a solicita na BRA e permiso, y eynan nan ta haya un formula cu mester yena, cu e rekisitonan cu ta wordo exigi. E funcionario a agrega cu den un crisis tin dos factor: e riesgo y con pa mitiga e riesgo.

Basa riba esey y mirando cu nan ta uza un riesgo calcula pa fin di aña, esaki ta haci cu den e rekisitonan unda cu un di e obhetivonan tabata cu pa tur comercio, e capacidad cu nan ta pidi BRA ta bahe na loke nan ta considera hustifica. Esaki basa riba e grandura di e espacio y e cantidad di mesanan, y nan a combina esaki cy cierto exigencianan pa loke ta orden publico (KPA) y un eventual emergencia, y e ta hopi mas detaya cu si haya un vergunning normal.

Hermans a indica tambe cu ta hopi duidelijk pa e comerciantenan cu e no ta un “test event” cu por los laga bay. Na momento cu Task Force bin controla si e establecimento no a cumpli cu e rekisitonan concerni, ta cera e lugar, y importa si ta 1 of 2 or di madruga di dia 1 di Januari, nan tin cu keda mantene.

El a expresa cu tanto bal celebra dia 1 anto dia 10 mester bin cu cien regla atrobe, pasobra e comerciante a los laga bay dia 1 pa cien florin extra, y dia 10 e ta bay perde mil florin, pasobra nan ta bay bin cu regla pa contene e contagio.

El a reitera cu mester ta hopi cla pa esnan cu ta haya permiso cu e Decreto Ministerial ta keda vigente, y na momento di control e hendenan no ta sinta na mesa, Task Force ta cera e lugar.

E comerciantenan cu ta haya ‘ontheffing’ gobierno ta confia cu nan ta yuda Land Aruba controla e crisis, pues ta keda den nan man kico nan ta bay haci cu e dispensacion aki.