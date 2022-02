Ring Sport Center moet trekpleister worden voor gezin

02/02/2022 15:58 – Sharon Singh

In november 2018 werd de twaalfde Suriname International van de Surinaamse Badmintonbond in Ring Sport Center gehouden, waarbij onder anderen S?ren Opti (r) en Kyle Golding (l) tegen elkaar uitkwamen. Foto: Irvin Ngariman

PARAMARIBO – Een sporthal waar iedereen welkom is: kleine judoka’s, volwassen badmintonners, gezinnen die samen sporten en personeelsleden van bedrijven. In 2018 werd Ring Sport Center opgericht om de badmintonsport een boost te geven, maar nu willen de beheerders zoveel mogelijk sporten promoten.

Het was een lang gekoesterde droom van de Surinaamse Badmintonbond (SBB) om een eigen sporthal te hebben, vooral met het oog op het organiseren van internationale toernooien. Badmintonners Richenel Atmodikromo en Ruben Tjoe Fat wisten het voor elkaar te krijgen en beheren Ring Sport Center aan de Ringweg. De sporthal heeft een vloeroppervlak van tweeduizend vierkante meter. Het parkeerterrein oogt nog groter.

Naast de badmintonhal is er ruimte voor judo, jiujitsu, turnen en is er een fitnesscenter. Per dag maken zo’n tweehonderd sporters gebruik van de faciliteiten. Er wordt samengewerkt met de SBB. Atmodikromo: “We hebben allen ??n doel voor ogen; de badmintonsport te bevorderen, maar eigenlijk sport in het algemeen.”

De eigenaar van het terrein die liever anoniem blijft, liep een tijdje rond met het idee iets duurzaams te doen voor de gemeenschap. Tjoe Fat vroeg of hij wilde investeren in een badmintonhal, hij stemde toe en de twee sporters kregen mandaat om het project uit te voeren, waarna de stichting Ring Sport Center werd opgericht.

Atmodikromo is bouwkundig tekenaar. Met het technische, het onderzoeksgedeelte is Tjoe Fat belast. “De SBB is onze drijfveer geweest om deze hal op te zetten. In 2018 hebben we onder auspici?n van de bond de Carebaco Games, een regionaal toernooi voor Caribische sporters, daar georganiseerd”, vertelt de tekenaar.

Toen in 2020 het coronavirus opdook, moest het businessmodel worden aan- gepast om te overleven. Clubs, verenigingen en gyms in Suriname zijn afhankelijk van hun leden. Betalen die geen contributie, dan kunnen de kosten niet worden betaald of kan er niet voor onderhoud worden gezorgd. Atmodikromo en Tjoe Fat besloten daarom sporters tegemoet komen. Hun motto was: ‘kan je het hele bedrag niet betalen, geef dan wat je kan missen’. Dat heeft gewerkt, want ze overleefden de woelige periode.

Er is met trainers gesproken hoe sporters kunnen worden gemotiveerd in deze uitdagende tijd. “Het is al bewezen dat kinderen die sporten goed presteren op school. We willen niet alleen hen, maar ook de ouders motiveren. Hoe mooi is het niet als gezinnen hier komen om te sporten”, zegt Tjoe Fat.

Op de zondag krijgt hij een familie van zestien leden. “De ouders geven het juiste voorbeeld en de kinderen nemen het over.” Twee uurtjes per dag bewegen in de sporthal is niet alleen goed voor de mobiliteit en hersenen, ook de sportiviteit wordt daardoor bevorderd. De familieband wordt versterkt en de kinderen zijn minder op hun telefoon bezig. Bedrijven worden aangespoord om hun personeel in te schrijven voor een goede conditie.

Om het multifunctionele sportcomplex draaiende te houden, zal de stichting meerdere plannen uitvoeren. Er staat al een restaurant waar (gezond) eten wordt geserveerd, maar er komen meer bedrijven. Naast de sporthal en een nog volledig in te richten voedselketen zullen er appartementen worden gebouwd. Dit alles met het oog op internationale toernooien. Wat ook in de pijplijn zit, is een mini-voetbalveld voor totaal tien man. Tjoe Fat: “Je hoeft niet in een vereniging te zitten. Anyone die een potje voetbal wil spelen, moet hier terecht kunnen.”

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina