ORANJESTAD (AAN): Durante un conferencia di prensa, Prome Minister Evelyn Wever-Croes hunto cu Minister di Finansa y Cultura Xiomara Maduro a elabora riba reaccion di sindicatonan relaciona cu resultado di Conseho di Minister di Reino di 17 di december.

Prome Minister a indica cu diabierna pasa Rijksministerraad no a tuma un decision riba peticion di Aruba pa haya sosten di likidez pa prome kwartaal di 2022. Kiermen cu pa januari, februari y maart 2022, Aruba ainda no a haya e placa cu Gobierno a pidi y segun Prome Minister esaki a wordo para.

E motibo cu Hulanda a duna den nan declaracion ta cu Aruba no a cumpli cu e palabracionnan, y despues den un entrevista cu Secretario di Estado Knops, el a splica kico tabata e tres punto cu Aruba no a cumpli cu palabracionnan. E prome punto cu Secretario di Knops a indica cu Aruba no a cumpli ta pasobra cu Aruba kier a stop e recorte di salario di 12.6% y den su opinion, mirando cu Aruba kier stop of baha e recorte durante 2022, esaki ta nifica cu Aruba no lo cumpli cu palabracionnan.

Prome Minister a enfatiza cu loke nan a pidi ta e oportunidad pa cuminsa reduci esaki poco poco, pa asina e trahadornan por yega na e nivel bek prome cu e pandemia, sikiera duna nan 5%. Pero Hulanda ta considera esaki un ‘NO’.

E di dos punto cu Secretario Knops a menciona cu Aruba no ta cumpli, ta cu Aruba no kier firma un protocol, el a hasta bisa cu Aruba no lo kier un supervision financiero, pero un rato despues a coregi su mes ora el a realiza kico el a bisa, y a indica cu Aruba no kier firma un protocol.

Prome Minister a bisa cu esaki ta berdad, tin un protocol cu na ultimo momento Hulanda a tira riba mesa, no tabata den e palabracion y tampoco un condicion. Esaki ta un protocol cu nan a tira riba mesa pa Gobierno di Aruba prolonga e protocol di supervision cu tin actualmente, sin un ultimo fecha. Esaki ta comparable na e ‘tot nadere order’. Gobierno a splica cu esaki no por sin tin un fecha, y lo mester bay Parlamento, y na ningun momento Gobierno lo pasa riba Parlamento. Ademas e ta contra nos Constitucion.

Segun Prome Minister, nan a tira e protocol na ultimo momento y algun ora prome cu Rijksministerraad, ainda nan tabata negociando riba esaki. Si Hulanda lo a trece esaki dilanti como un condicion trempan den e proceso, sigur nan a negocia di biaha.

E di tres punto cu Secretario Knops a indica den su entrevista tabata cu Aruba no a firma e ley di COHO of e nota di cambio di ley di COHO. El a referi cu ya di dia 2 di december tin un acuerdo riba nivel oficial y cu ainda no a haya contesta di e gobiernonan. Den caso di Aruba, el a bisa cu e no a ‘tende nada mas’. Prome Minister a bisa cu esaki no ta corecto. Dia 8 di december Prome Minister a mande un carta y a indica cu pa loke ta trata e cambio di nota di COHO riba su mes no ta problema, pero si ta bay nenga Aruba sosten di likidez a base di otro cos, e ora bay di acuerdo cu e nota di cambio di COHO no tin sentido.

Prome Minister ta enfatiza cu esaki no ta conta solamente pa Aruba, sino pa Corsow y Sint Maarten tambe. Hulanda tambe ta alega cu Corsow y Sint Maarten no ta cumpliendo cu nan palabracionnan.

Prome Minister a bisa cu nan lo sigui negocia cu Hulanda y tin tur confianza cu nan lo sali afo, mientrastanto nan a pidi conseho di Raad van Advies di Aruba riba e tema di protocol sin fecha ultimo y a base di e conseho aki, Gobierno lo busca un forma pa sali for di e impase aki.

No ta prome biaha cu tin un impase cu Gobierno di Hulanda, y segun Prome Minister no ta prome biaha cu peticion di sosten di likidez ta wordo ‘para’. E ultimo peticion pa e ultimo kwartaal di 2021 ainda ta para.

Prome Minister ta lamenta cu oposicion ta bruha full e asunto di e negociacionnan y a bira un situacion antagoniza. Pesey a dicidi di yama un conferencia di prensa y aclarea punto pa punto e declaracionnan di Secretario di Estado Knops.