Ricibi bo prome dos “studiepunt” prome cu bo yega Hulanda

Hogeschool Rotterdam:

ORANJESTAD (AAN): Hogeschool Rotterdam ta organiza un anochi informativo pa e studiantenan cu ta desea di cuminsa nan estudio na Hogeschool Rotterdam na Hulanda na September 2024! Esaki lo tuma lugar dialuna, 22 di januari 2024, di 7:00 te 8:00’or di anochi. E sesion aki lo online (via Zoom) y ta completamente gratis.

Durante e sesion unico aki, lo bo haya ademas di detaye riba e variedad amplio di servicionan y oportunidadnan cu Hogeschool Rotterdam ta ofrece specíficamente pa studiantenan di Aruba, manera eventonan interesante, diferente servicionan di sosten y oportunidadnan unico. Pero tambe lo duna informacion di e programa exclusivo ‘Subi Jet pabo Get’ cu ta disponibel solamente na Aruba. Y kico bo ta kere? Cu e programa aki, bopor obtene bo prome 2 “studiepunt” prome cu bo pisa tera Hulandes.

Subi Jet pabo Get ta e comienso ideal pa bo y bo mayornan pa prepara pa e bida nobo di studiante. Conoce coachnan di studiante y maestronan cu por contesta tur bo preguntanan.

Loke ta haci esaki mas atractivo ta cu, door di participa den e sesion aki, bo lo tinoportunidad pa obtene bo prome 2 creditonan di estudio prome cu bo yega na Hulanda.

Esaki ta tremendo toch? Esaki ta un oportunidad cu Hogeschool Rotterdam ta ofrece special pa studiantenan di Aruba. Asina ta, no perde esaki.

Mayornan cu decanonan y studiantenan por registra via e siguiente link:

www.bit.ly/subijet

Por registra te Dialuna 22 di Januari, y start bo estudio na e manera perfecto. Esnan cu tin pregunta por contact:

