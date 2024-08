Riba 23 Augustus Aruba ta para keto na e Abolicion di e Comercio den esclavo

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): E organizacion UNESCO a nombra dia 23 di augustus e Dia International pa e Conmemoracion di e Comercio den esclavo y su abolicion.

Esaki ta locual e Museo Maritimo Nacional di Inglatera ta informa nos di e dia aki.

Dia 23 di augustus ta di gran importancia pasobra e ta e dia cu e esclavonan na Haiti den aña 1795 a cuminsa nan lucha pa libertad. E pais aki tabata e prome pais den mundo unda e esclavo Africano a haya nan libertad.

Riba e dia aki Lilly Marlene Peterson y Gyonne Zafira ta bay para keto un rato na e dia aki cu nan proyecto cu nan ta bay presenta na Archivo Nacional Aruba. Dia 23 di Augustus benidero e adulto mayor y su famia ta keda invita pa participa na e dos proyectonan aki.

Museologo Lilly Peterson, yiu di tera, ta bay presenta su proyecto Caquetio, Africano, Europeo: Nos tur ta un famia cu ya caba ta mustra di ta exitoso. E proyecto ta consisti di un charla cortico, un video special traha pa e adulto mayor, un momento unda e adulto mayor ta worde instrui con pa drenta e archivo digital di catibo pa busca nan ancestro cu tabata sclavisa riba nan cellular y un encuesta cortico unda e adulto mayor por duna su opinion. Ta bay tin dos presentacion. E prome presentacion ta di 9:00 am pa 11:00 am pa un grupo special invita y e di dos ta pa publico di 1:15 pm te cu 3:00 pm.

Gyonne Zafira, yiu di tera, di e organizacion Counter/Narratives ta presenta su proyecto How Do We Remember? E exhibicion aki ta sumamente interesante y e ta basa riba e antaño di Aruba for di un bista nobo. E ta consisti di tres obra creativo di dos artista Arubiano y un di Curaçao. E proyecto aki ta worde presenta dos biaha consisti di un presentacion cortico y despues di esaki por mira e exhibicion. E prome presentacion ta di 11:00 am pa 12:00 pm pa e grupo special invita. E di dos presentacion ta pa publico di 3:00 pa 4:00 pm. Esnan cu kier mas info por email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

E programacion riba dia 23 di augustus 2024 ta tuma luga di 9:00 am pa 12:00 pm pa un grupo specialmente invita. Si abo tin un grupo cu tambe kier participa na e proyectonan aki tuma contacto cu nos pa nos regla esaki.