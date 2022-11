Reunion exitoso di codigo di proteccion cu delegacion di Aruba y Curaçao

The content originally appeared on: Diario

Ministro Rocco Tjon:

ORANJESTAD (AAN): Diaranson mainta, Minister di Husticia y Asuntonan Social Rocco Tjon, tabata presente na Bureau BRA pa asina atende e reunion di Codigo di Proteccion entre e delegacionnan di Aruba y Curaçao.

Ta trata di un proyecto importante cu a inicia na 2019 for di e Sociaal Crisis Plan, cu e meta pa brinda mas siguridad na nos muchanan. Di parti di Ministerio di Husticia y Asuntonan Social nos ta sumamente contento cu e proyecto aki, y con el a desaroya e ultimo añanan, caminda a structura procesonan mucho mas miho entre e cuater sectornan esta; enseñansa, salubridad publico, social y hudicial.

E balor agrega a worde prueba caba, pa cual motibo nos ta contento cu por comparti experencia cu coleganan di Curaçao.

Ta asina cu a desaroya un structura di trayecto cu e cuater ministerionan y a traha riba un miho colaboracion, structura y ehecucion di casonan cu Bureau Sostenemi, como e “Advies- en Meldpunt Kindermishandeling” (AMK).

Den cuadro di esaki a pidi UNICEF NL pa brinda sosten tecnico pa asina fortalece un sistema di proteccion di muchanan na Aruba. Na comienso di 2021 a bin den contacto cu Gobierno di Curaçao, SOAW y Unicef NL cu e mesun pregunta, pa asina nan tambe haya sosten tecnico pa inicia nan trayecto di implementacion y desaroyo di un Codigo di Proteccion, pues a adopta e nomber for di nos. For di e fondonan cu Aruba a haya di Union Europeo UNICEF a pone tambe fondo disponibel pa inicia e trayecto aki na Curaçao, y asina na comienso di september 2021, Curaçao a haya su coordinador nacional y awo tambe tin un lider di proyecto for di e ministerionan SOAW, GMN y OWSC.

Pues, un paso sumamente importante, caminda ta bay colabora mas cu Curaçao den e caso aki, mirando cu nan tambe a scoge pa bay e direccion aki. Presente tabata e diferente ‘trayectleiders’ di e diferente ministerionan na Curaçao y tambe e coordinador nacional pa loke ta trata codigo di proteccion. Un di e puntonan cu a worde treci padilanti ta pa ancra e tipo di colaboracionnan aki pa e por ta di un forma strucutural, mirando cu e ta sumamente importante pa asina por sigui eleva siguridad pa nos muchanan.

Por ultimo, e mandatario a felicita tur e profesionalnan di Aruba cu tabata presente, como tambe esnan cu no tabata presente na e reunion, pa motibo cu e reunion tabata den un comision chikito, sinembargo sin nan dedicacion e proyecto di Codigo di Proteccion no lo tabata posibel. Importante pa nota ta cu hopi biaha ta wak e parti financiero so y no enfoca riba e dedicacion cu tur e profesionalnan di Aruba ta demostra pa e proyecto aki por tabata exitoso.