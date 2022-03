Repsen T focust zich op kwaliteit muziek

02/03/2022 20:14

Shanavon Arsomedjo

Repsen T is tot nu toe tevreden over de ontvangst van ‘Mbey mi’.



PARAMARIBO –

Hoe iemand met een situatie omgaat, verschilt van persoon tot persoon. Repsen T kiest voor een positieve manier. De artiest heeft besloten om de ‘rustige’ periode rondom de Covid-19-pandemie te gebruiken om te doen aan zelfstudie. Door onder meer piano te leren bespelen, weet hij nu beter melodieen en muzikale omlijstingen in elkaar te zetten. Hij weet beter wat hij wil en gaat nu strategisch te werk.

“Muziek blijft zich ontwikkelen. Jij moet als artiest weten wat

je ermee doet. Als je jezelf daarmee goed naar voren weet te

brengen, slaat het in de meeste gevallen ook goed aan. Ik focus mij

daarom niet alleen meer op het schrijven van teksten, maar ook op

het inhoudelijke ervan.”

Repsen T vindt dat een artiest tenminste kennis en inzicht moet

hebben van hetgeen waarmee hij bezig is. Hij heeft gemerkt dat hij

niet alleen kritischer is geworden, maar ook beter kan samenwerken

met zijn producent. Zijn doel is om steeds weer kwalitatieve

nummers uit te brengen.

Omdat zijn songs niet alleen in Suriname worden beluisterd, is

het voor hem belangrijk dat vooral mensen in het buitenland zien

wat Suriname bezit aan talent en vermogen. “Laten we ons focussen

op kwaliteit, zodat we de wereld kunnen bereiken. Dat kan je het

beste doen als je de ontwikkelingen bijhoudt.”

Vorig jaar bracht Repsen T ‘Wa moe da aba’, ‘Koina na mi

hotspot’ en ‘A nai woko mo’ uit. De artiest gelooft dat de

kwaliteit van de nummers heeft gezorgd voor veel views en streams.

Dat zal volgens hem ook het geval zijn met zijn nieuwste ‘Mbey mi’,

dat binnen een week al meer dan 130.000 views had op

YouTube.

De video van dit lied ziet er kwalitatief beter uit dan eerdere.

“Je huiswerk maken is nummer een. De rest komt vanzelf”, zegt de

artiest, die voorlopig alleen singles gaat uitbrengen. “Ik werk aan

mijn nieuwe strategie en wil mij eerst focussen daarop en die goed

onder de knie hebben.”

