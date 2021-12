‘Reorganisatie Belastingdienst vordert gestaag’

29/12/2021 00:00 – Van onze redactie

Directeur Isma?l Kalaykhan van de belastingdienst. Foto: CDS

PARAMARIBO – De voorbereidingen om de Belastingdienst Suriname te reorganiseren vorderen gestaag. In gesprek met de Communicatiedienst Suriname (CDS) zegt directeur Isma?l Kalaykhan dinsdag dat er “zeker 82 maatregelen zijn ge?dentificeerd die al in uitvoering zijn of in de voorbereidende fase zitten”.

Naast de Code of Conduct, die al is doorgevoerd, zijn onder meer klantvriendelijkheid, communicatie, risicoanalyse en taxpayer service de meest elementaire aspecten die aandacht behoeven. Bij taxpayer service gaat het om het gemak voor zowel de belastingbetaler als de -medewerker.

Deze dienst behelst online betalingen in plaats van in lange rijen te staan. De belastingbetaler kan tegelijk de juiste gegevens invoeren, waarbij deze, net als de uitgevoerde betalingen, zichtbaar zijn voor de belastingmedewerker. Kalaykhan zegt dat het vooral van belang is te weten hoe burgers het betalen van belasting ervaren.

Deze zaken worden door de Belastingdienst Suriname voorbereid in het kader van de belastinghervormingen. In het op 8 december bekrachtigde Tripartiet Akkoord is het aanpassen van belastingen ??n van de voornaamste afspraken tussen de overheid, het bedrijfsleven en de vakbeweging.

Wat volgens de CDS “effectief is afgesproken en zichtbaar zal zijn”, is de aanpassing van de belastingschijven (inkomsten en loon), maar benadrukt wordt dat het pakket veel ruimer is, met onder meer de belastinghervormingen en de invoering van de belasting toegevoegde waarde (BTW).

Ten aanzien van de BTW, die niet geldt voor exporten, zegt Kalaykhan tegen CDS dat de Belastingdienst wil overgaan op een systeem waarbij deze vorm van belasting wordt betaald door de consument of de eindgebruiker. “Met de BTW willen wij ervoor zorgen dat de staat gegarandeerde inkomsten heeft”, aldus de directeur.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina