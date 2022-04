Renten: ‘Oorlog toont kwetsbaarheid afhankelijkheid’

21/04/2022 08:08

Arjen Stikvoort

VSB-voorzitter Bryan Renten zegt dat prijsstijgingen door de oorlog onoverkomelijk zijn.

Foto: dWT Archief



PARAMARIBO –

Suriname zal door de voortdurende oorlog tussen Ukraine en Rusland zich nog meer regionaal moeten gaan orienteren als het om de handel gaat. “Niet alleen in het Caribisch Gebied, maar ook kijkend naar de landen om ons heen”, stelt Bryan Renten, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB). “De sterke wereldlijke afhankelijkheid van elkaars handelsvoering brengt door de oorlog tegelijkertijd een grote kwetsbaarheid aan het licht zien.”

Nu de schaartste van containers die voor de aanvoer van

producten vanuit met name het exporterende China weer een beetje is

genormaliseerd, strooit de oorlog tussen Rusland en Ukraine

behoorlijk wat roet in het eten, zegt Renten. Omdat bepaalde

grondstoffen als bijvoorbeeld zonnebloemolie uit die regio komen,

zullen de prijzen gaan stijgen. Ook zal de handelsboycot van

Rusland niet zonder gevolgen blijven. “Er zal een verschuiving naar

andere landen plaatsvinden. Dit zorgt ook weer voor krapte op de

wereldmarkt en leidt tot prijsstijgingen in onder meer de olie- en

staalindustrie. De bouw en constructie en het toerisme zullen dat

merken.”

Ook consumptiegoederen zullen duurder worden. Er ligt een

belangrijke taak voor de overheid om daarop in te spelen, benadrukt

de VSB-voorzitter. “De overheid zal nadrukkelijker te werk moeten

gaan om de sociaal zwakkeren in de samenleving ‘met geld’ te

ondersteunen, zodat ook deze groep kan blijven participeren in de

economie.” De prijsstijgingen zijn door de oorlog onoverkomelijk,

onderstreept Renten. “De prijzen in de winkels worden gedreven door

zulke grote internationale factoren dat ondernemers wel genoodzaakt

zijn deze door te berekenen. Het is politiek opportunisme en

naiviteit van de regering om te doen geloven dat met prijscontrole

de prijzen in de winkel beheersbaar zullen kunnen worden

gehouden.”







