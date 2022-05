The content originally appeared on: Diario

Salmo 23

Señor ta mi wardador , mi’n tin falta di nada

Den cunucu di yerbe berde , e ta pone mi sosega

E ta hiba mi na awanan tranquil pa mi bolbe haya forsa.

Cu honda pena pero conforme cu Dios su bolundad nos

Ta anuncia fayecimento di:

René Wilfred Mers “Moortje”,

*11 Juni 1952 †30 April 2022.

Uit ons midden, maar nooit uit onze gedachten.

Familie Mers

Onze lieve echtgenoot, (groot)vader, broer en oom.

Cu Moortje sosega na paz ,

Cu Moortje sosega na paz