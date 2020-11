Het Nationaal Vervoerbedrijf (NVB) heeft een forse verhoging doorgevoerd. Het stadstraject ging van SRD 0,85 naar SRD 2,50. Voor routes waar eerder SRD 2,15 werd betaald is het tarief nu SRD 5. Atjoni-Kayana gaat van SRD 50 naar SRD 200 en Paramaribo-Wageningen van SRD 8,50 naar SRD 30. De nieuwe tarieven gelden vanaf 1 november.

