Reglamento di UTV y ATV ta pa seguridad den trafico y pa peatonnan

Prome Minister Evelyn Wever-Croes:



A reuni cu Comision encarga cu regulacion nobo

ORANJESTAD (AAN): E siman aki Conseho di Ministronan tabata tin un reunion cu e comision encarga cu regulacion di e vehiculonan UTV y ATV. Prome Minister Evelyn Wever-Croes a indica cu na aña 2022, Gobierno a insitui un comision di nobo pa pone un poco mas atencion na e tipo di vehiculonan aki, mirando cu no semper nan ta safe y tabata envolvi den accidentenan basta grave den pasado.

Gobierno a bin ta haya varios keho, di habitantenan cu ta biba mas den areanan na unda e vehiculonan aki ta pasa, pa motibo di desordo cu nan ta haci y e stof cu nan ta lanta. Tambe kehonan ta drenta cu ora e vehiculonan aki ta riba caminda, nan ta para y stroba trafico. Y e efecto cu e vehiculonan aki tin riba naturalesa tambe ta preocupante.

E atraccion aki ta uno hopi gusta pa nos bishitantenan y pa e motibo aki, e comision encarga a bin ta traha ya caba un aña riba diferente posibilidad pa mantene na un manera safe. Departamento di Transporte Publico a duna un presentacion con pa efectua un miho control riba e vehiculonan aki, DienstTechnische Inspectie (DTI) a mustra e partinan di peliger cu tin, y Departamento di Impuesto a bin cu un proposicion pa crea un categoria nobo, special pa por registra e tipo di vehiculonan aki.

E meta primordial di Gobierno ta pa regula y bin cu rekisitonan cu tur compania cu ta ofrece e vehiculonan aki como atraccion, mester cumpli cu ne. E vehiculonan lo mester worde “gekeurd”, y nan mester ta sigura y cumpli cu exigencianan di siguridad pa asina por garantisa cu tur hende ta sigur. Gobierno tambe ta trahando riba rutanan alternativo pa evita cu e vehiculonan akita pasa tur caminda y destrui naturalesa. Aki e departamento di naturalesa y medio ambiente tin un rol sumamente importante pa asina bin cu e cambionan den ley necesario.

Otro tema importante cu a worde discuti ta e stepnan, Segway, Scooter y e-Bikes. Algun di nan ya caba ta cay den categoria conoci pero otro no. Prome Minister a expresa cu un step of segway no ta vehiculonan cu mester ta riba caminda ni banda di caminda, pasobra no tin permiso pa esaki. Mirando cu ya tin companianan cu ta ofrece e medio di transporte aki, lo mester sinta cu nan pa delibera con pa yega na regula esakinan tambe. Pa Gobierno sigura siguridad den trafico y pa nos peatonnan ta primordial, y p’esey lo traha duro na yega na decisionan beneficioso pa tur envolvi.