Regionale vluchten SLM nog niet uitgevoerd

PARAMARIBO – Ook donderdag zijn de vluchten naar Aruba, Port of Spain en Cura?ao van de SLM niet uitgevoerd. Vanwege verscherpte veiligheidsmaatregelen in Caracas kon het toestel van het Spaanse Aura Airlines, waarmee de SLM een overeenkomst heeft voor haar regionale vluchtoperatie, niet vertrekken. De keus voor deze airline is gebaseerd op het feit dat er in Suriname permanent een toestel staat en er een back-up vliegtuig beschikbaar is in de regio.

Passagiers die woensdag naar Miami moesten vertrekken zijn nu overgeboekt op een vlucht van American Airlines. De reizigers die nu in Miami zijn komen ook met dezelfde maatschappij terug naar Suriname. Voor passagiers die gestrand waren op Aruba richting Miami en vice versa was woensdag al voor een alternatief gezorgd, staat in een persbericht.

Surinam Airways is in continu overleg met Aura Airlines om zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor de ontstane situatie. Passagiers met bestemming Aruba, Port of Spain of Cura?ao worden ge?nformeerd door de SLM of hun reisagent.

