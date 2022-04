Regio steeds huiveriger voor import Amerikaanse kip

01/04/2022 10:02

Op deze kaart is te zien dat in Nederland de vogelgriep nog

heerst in twee regio’s: tussen Utrecht en Rotterdam en in de

buurt van Arnhem.

Foto: rvo.nl



PARAMARIBO –

Landen in de Caribische regio worden steeds voorzichtiger met import van kip en kipproducten uit de Verenigde Staten (VS). De hand over hand toenemende uitbraak van vogelgriep is de reden waarom in maart Barbados en Antigua en Barbuda de import hebben stopgezet. Ondertussen zijn in twintig Amerikaanse staten al meer dan acht miljoen kippen geruimd.

Suriname heeft de import uit slechts drie staten verboden. Het

ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft vanaf 21

januari een verbod op import van broedeieren uit South Carolina

opgelegd en op 24 februari voor de staten Kentucky en Indiana.

Echter, uit andere gebieden geldt geen verbod en Suriname haalt,

evenals Guyana, tot dit moment nog steeds broedeieren uit de

VS.

David Fernandes, leidinggevende bij een van de grote importeurs

van broedeieren in Guyana ziet – hoewel deze kwestie in zijn land

steeds meer ter sprake komt – vooralsnog geen reden om de import te

stoppen. “Zolang het virus niet is in de regio waar je product

vandaan komt, is er geen gevaar”, klinkt hij tegenover de Ware

Tijd.

Nederland

Ondertussen blijkt dat in Nederland de vogelgriep behoorlijk

onder controle is. Op de live kaart van de Nederlandse Voedsel- en

Warenautoriteit (NVWA) op de website van het ministerie van

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is te zien dat nog op slechts

twee plekken het virus aanwezig is. Slechts in vijf gebieden gelden

nog maatregelen.

Sedert de uitbraak van vogelgriep in Europa in het laatste

kwartaal van het vorig jaar is er gesteggel tussen de ondertussen

gesloten Doksenclub en LVV over de import van broedeieren. Het

bedrijf moest middels twee rechtszaken gedaan krijgen dat een

lading vanuit Nederland Suriname binnenkwam op basis van

gezondheidscertificaten die de NVWA verstrekte.

Wanneer de krant deze situatie aan de Guyanese ondernemer

voorhoudt, lacht die lichtelijk. “Zoals ik reeds zei gaat het om

regio’s. De enige reden waarom wij niet uit Nederland importeren,

is omdat wij het te ver weg vinden. Er is geen verbod in Guyana op

import vanuit Nederland en recentelijk haalde een importeur nog

broedeieren uit dat land.”

Uitspraak

In Suriname geldt het importverbod uit Nederland nog steeds. In

een recent interview verklaarde LVV-minister Prahlad Sewdien dat

dit in het belang van het land is. De rechter moet nog uitspraak

doen in de laatste zaak die de Doksenclub tegen LVV aanspande.

Partijen zijn al geruime tijd uitgeprocedeerd.

In feite wil de Doksenclub via deze uitspraak gedaan krijgen dat

de rechter zich uitspreekt over de geldigheid van het

gezondheidscertificaat van de NVWA. Dat zou de weg vrij maken voor

importen zonder wederom de weg naar de groene tafel te hoeven

