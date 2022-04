Regian Eersel door oog van naald

22/04/2022 21:47

-

Terence Oosterwolde

Regian Eersel met de belt om zijn schouder, slaat zijn hand om uitdager Arian Sadikovic.

Foto: One FC



PARAMARIBO –

Zijn negentiende overwinning op rij in ruim zes jaar en vierde opeenvolgende succesvolle titelverdediging is niet van een leien dakje gegaan. Maar na vijf ronden kwam Regian Eersel, die onder de Surinaamse vlag vecht, vrijdag in het main event van ONE 156 in het Singapore Indoor Stadium als winnaar uit de bus. ‘The Immortal’ is daarmee een vijfvoudig ONE lichtgewicht kickboxing wereldkampioen.

Uitdager Arian ‘Game Over’ Sadikovic had beloofd dat hij Eersel

zou verslaan en weer voor opwinding zou zorgen in deze

gewichtsklasse. Hij leek goed op weg, want met 1:27 in de tweede

ronde zorgde hij voor een daverende verrassing toen hij met een

vliegende knie Eersel naar het canvas stuurde. Maar de kampioen

herstelde zich goed van de knockdown en sleepte

uiteindelijk een unanieme puntenoverwinning in de wacht.

Ook kwam hij in aanmerking voor een bonus van 50.000 US dollar.

“Drie maanden terug werd ik vader, dus ik kan dat geld goed

gebruiken”, reageerde hij. Eersel, 29 jaar, verbeterde zijn

winst-/verliesstaat naar 58-4 en belangrijker is dat hij zijn

status als de dominante lichtgewicht kickboks koning

verstevigde.

In zijn post-fight interview gaf hij toe vol te zijn geraakt

door de vliegende knie en dat hij voor enkele seconden wazig zag.

“Maar ik heb uiteindelijk toch gewonnen. Ik heb alles moeten geven,

respect aan mijn tegenstander Arian. Hij is een strijder. Ik denk

dat hij ooit kampioen zal worden.”

