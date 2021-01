De rechter heeft de staat opgedragen om Boss Enterprises te vergoeden voor de schade die het bedrijf heeft geleden, nadat in maart dit jaar het last ondervond door bezetting van het bedrijfsemplacement door bewoners van Balingsoela. De tweede eis van de rechter, namelijk dat het bedrijf bescherming moet genieten om zijn goudwinningsactiviteiten uit te voeren op de concessie in de buurt van het dorp, blijkt lastiger dan gedacht. Een vredespoging zaterdag is op de klippen gelopen.