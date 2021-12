Regering zinspeelt op verscherping Covid-19-maatregelen

28/12/2021 18:06 – Van onze redactie

PARAMARIBO – “Na verontrustende bekendmaking vanuit het veld, is de overheid genoodzaakt maatregelen te treffen ter verdere bescherming van de samenleving.” Dit schrijft de Communicatiedienst Suriname zojuist in een persbericht waarin wordt aangegeven dat de regering de noodzaak voor verscherping van de Covid-19-maatregelen bekijkt. De actoren komen woensdag bij elkaar over het implementeren van eventuele aangepaste maatregelen.

Volgens de CDS is gebleken dat diverse delen van de bevolking uitbundige feesten organiseren. Op ten minste ??n zo een feest is er sprake geweest van een zogeheten ‘mass spreading’. “Alhoewel ons ter ore is gekomen dat diverse plekken, op basis hiervan, hun events hebben aangehouden, merken wij dat sommigen onverkort doorgaan”, aldus CDS.

De regering waarschuwt ten overvloede dat openbare feesten niet zijn toegestaan. “De justiti?le autoriteiten zullen niet schromen om op te treden tegen overtreders. Aan de bevolking wordt het verzoek gericht geen betalingen te verrichtingen voor dit soort events. Elk illegaal event is namelijk onderhevig aan sancties vanuit de desbetreffende instanties”, luidt de waarschuwing.

