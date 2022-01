Regering krijgt nationaal ventilatieadvies

15/01/2022 18:23

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid komt met een nationaal ventilatieadvies. Foto: dWT Archief

PARAMARIBO – Het ministerie van Volksgezondheid biedt de regering volgende week een nationaal ventilatieadvies aan. Het nationaal ventilatieadvies moet ervoor zorgen dat er structurele maatregelen worden getroffen om besmettingen binnen gebouwen tegen te gaan. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid gaf dit donderdag aan in de National Assemblee. Hij merkt op dat de meeste besmettingen binnen gebouwen plaatsvinden en zegt dat het ventilatieadvies met behulp van architecten en andere bouwtechnische deskundigen in elkaar is gezet.

“Het is een structureel advies dat wordt geven als langetermijnoplossing voor Covid-19”, aldus Ramadhin. Hij acht het van belang dat het opzetten van gebouwen conform het nationaal ventilatieadvies geschiedt. “Omdat beluchting enorm belangrijk is om besmettingen te voorkomen.” De minister kondigde het voorgaande aan in de lijn van de specifieke besluiten die zijn genomen in het kader van Covid-19, meldt de Communicatue Dienst Suriname.

E?n van deze besluiten is dat het Outbreak Management Team (OMT) de regering woensdag heeft geadviseerd de isolatietermijn voor Covid-19-geinfecteerden van tien dagen te verkorten naar vijf. Dit vanwege het feit dat de Omicronvariant die weliswaar thans dominant is, mildere symptomen veroorzaakt. Op basis van recente data is het veilig dat een persoon vijf dagen na een positieve test uit isolatie kan.

Ramadhin waarschuwt dat niet werkgevers, maar een huis of bedrijfsarts het laatste woord heeft wanneer iemand uit isolatie mag. Berichten hebben het ministerie bereikt dat werkgevers personeel onder druk zetten om op dag vijf van hun isolatie met een test aan het werk te komen. “Het eindbesluit ligt bij de huis-, bedrijf- of schoolarts”, benadrukt Ramadhin. Hij wijst er op dat ook het inreisbeleid is aangepast en dat Suriname alleen gevaccineerden toelaat, waarbij er een classificatie is van hoog- en laag risicolanden.

