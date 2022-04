Regering krijgt groen licht voor introductie biometrisch paspoort

30/04/2022 00:00

Ivan Cairo

Met algemene 29 stemmen heeft het parlement donderdag de wet Reisdocumenten goedgekeurd waardoor de uitgifte van biometrische paspoorten in Suriname mogelijk wordt.

PARAMARIBO –

Met de goedkeuring donderdag van de conceptwet Reisdocumenten geeft De Nationale Assemblee (DNA) groen licht aan de regering om het biometrisch paspoort te introduceren. De wet werd met algemene 29 stemmen aangenomen. De bedoeling is dat voor het nieuwe paspoort dezelfde biometrische gegevens worden gebruikt die al in het bestand van CBB zijn en worden gebruikt voor het maken van e-ID-kaarten en e-rijbewijzen.

De fracties van BEP en NDP waren bij de afronding van de

behandeling afwezig uit onvrede van de gang van zaken over de

aanpak van de waterramp in Brokopondo. Ze vonden dat eerst een

bespreking van het parlement met de regering over de overstroming

van dorpen rondom het Van Blommesteinmeer, als gevolg van

spui-activiteiten van Staatsolie, had moeten worden afgerond

voordat de behandeling van de wet Reisdocumenten werd voortgezet.

Die vergadering was onderbroken om de regering de gelegenheid te

geven om zich voor te bereiden op beantwoording van vragen en

opmerkingen van volksvertegenwoordigers over de situatie in

Brokopondo.

Sneller afgehandeld

In hun presentaties wezen ministers Albert Ramdin (Bibis) en

Bronto Somohardjo (Biza) erop dat Suriname met het e-paspoort

een veiliger en fraudebestendiger reisdocumentensysteem krijgt en

het reizen voor houders van het biometrische paspoort wordt

vergemakkelijkt. Kishan Ramsukul, voorzitter van de commissie van

rapporteurs, merkte op dat reizigers op de luchthaven sneller

afgehandeld worden en niet lang hoeven te wachten in rijen bij

immigratie en douane.

Ramsukul riep de regering op om bij het aanmaken van de

documenten na te gaan of geen gebruik kan worden gemaakt van de

diensten van Surinaamse bedrijven. Tijdens de behandeling van de

wet kwam naar voren hoe sterk afhankelijk Suriname is van het

Servische Vlatacom dat was aangetrokken voor het e-ID-project. Dit

bedrijf moet nog zes miljoen US dollar krijgen. Door de

betalingsachterstand loopt continuiteit van de uitgifte van e-ID’s

mogelijk gevaar, deelde Somohardjo het parlement mee.

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien drong er bij de regering op

aan om bij de uitvoering van het project slagvaardig te werk te

gaan en vooral te kijken of er geen Surinamers zijn in het

buitenland zijn die het kunnen uitvoeren. Collega Obed Kanape van

Abop verwacht dat met de nieuwe wet de bureaucratische rompslomp

die tot nu toe gepaard gaat bij de uitgifte van paspoorten tot het

verleden zal behoren.







