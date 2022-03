Regering en stakeholders openbaar vervoer in gesprek

29/03/2022 16:11

De regering en stakeholders van de transportsector willen een masterplan voor de sector.

PARAMARIBO –

Op het kabinet van de president hebben de Vereniging voor de ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer (VOSOV) en een vertegenwoordiging van transportbedrijf Le Grand Baldew als stakeholder binnen de transportsector hun inzichten gedeeld met de bedoeling te komen tot een masterplan, waarin ook andere actoren binnen de transportsector betrokken zullen worden. Het beleid rond het openbaar vervoer is de rode draad geweest tijdens een bespreking.

Het probleem rond het verlengen van vergunningen van bushouders

was een belangrijk aandachtspunt. De regering is zich ervan bewust

dat het verlengen van de vergunningen uiterst belangrijk is voor

het functioneren van de bushouders. Deze kwestie is reeds voor 90

procent aangepakt. Vanuit het ministerie zijn er haast geen nieuwe

licenties uitgegeven, vanwege het feit dat men zich voornamelijk

richtte op het ordenen van de sector.

Minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en

Toerisme zegt dat het beleid zich richt op de toekomst. “We zijn in

een traject met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en de

stakeholders om de studie omtrent de routes rond Groot-Paramaribo

en een groot deel van Wanica af te ronden”, laat de bewindsman

optekenen.

Verder is het streven erop gericht om over te stappen op groen

transport, waarbij er gebruik zal worden gemaakt van

milieuvriendelijke energiebronnen binnen het openbaar vervoer.

Jubithana wijst in dit geval op de huidige stijging van de

benzineprijs op de wereldmarkt. Hij zegt dat wordt nagegaan welke

doelgroepen tegemoetgekomen gekomen moet worden, meldt de

Communicatie Dienst Suriname.







