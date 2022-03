Regering beseft: ‘Wat nu wordt gegeven is niet voldoende’

09/03/2022 19:46

-

Van onze redactie

Het onderhandelingsorgaan van de overheid onder leiding van Maurits Hassankhan (derde vanuit links) heeft de vakorganisaties zover gekregen in te stemmen met de loonsverhoging van 17 procent.



PARAMARIBO –

“De regering weet dat wat nu wordt gegeven nog niet voldoende is, maar dat vanwege de huidige financiele situatie wij geleidelijk aan de achterstand in de koopkrachtversterking inlopen.” Dat schrijft de Communicatiedienst Suriname woensdag nadat regering en vakorganisaties overeenstemming hebben bereikt over de bezoldigingsverhoging.

Besloten is om bovenop de bezoldiging van december 2021 een

zogenoemde incorporatie van de koopkrachtversterking (SRD 1.000) en

ondersteuningstoelage (SRD 800) in de bezoldiging van de

landsdienaren en daarop een verhoging van 17 procent te geven.

Volgens de CDS komt dat neer op een gemiddelde verhoging van 20

procent voor de totale ambtenarij. Eerder waren vanaf 1 januari

2022 de belastingvrije grenzen aangepast, waardoor personen die

minder dan SRD 4.000 ontvangen geen belasting meer betalen.

Volgens calculatie van het Onderhandelingsorgaan van de overheid

(OO) betekent de huidige loonronde een verhoging van de bruto

bezoldiging met gemiddeld 86 procent, waarbij de percentages

varieren tussen 123 en 44 procent. “Dat betekent dat ambtenaren een

betere pensioengrondslag hebben. Dit heeft ook invloed op toelagen

die in procenten van de bezoldiging worden uitbetaald en op

overuurvergoedingen, vakantiegeld en gratificaties”, aldus de

CDS.

De netto bezoldiging gaat omhoog met een percentage tussen 15 en

25 procent, terwijl de gemiddelde verhoging 20 procent bedraagt.

Afgesproken is dat de TWK over januari en februari zal worden

uitbetaald in twee tranches: die over januari in maart en die van

februari in april. “Hierdoor wordt ook voorkomen dat te veel geld

in een keer en in een korte periode in de economie terechtkomt”,

aldus de CDS.

Het OO heeft meegedeeld dat deze aanpassing van de bezoldiging

een eerste is. In juli volgt een tweede, geheel in lijn met het

Tripartiet Akkoord dat op 24 november 2021 werd bereikt. Volgens de

CDS bestond er over het tempo van inhalen van de achterstand “enig

verschil van inzicht”. Als oplossing werd daarom gekozen voor de

aanpassingen in maart en juli. Het OO heeft onderhandeld met de

Ravaksur, Moederbond, CLO, FOLS, BVL/ALS, Osav, COL, Surinaamse

Politiebond en diverse andere vakorganisaties.

In het persbericht wordt erkend dat de wensen van de

vakorganisaties aanvankelijk niet dichtbij de voorstellen van het

OO lagen, maar dat het na enige overlegrondes in een constructieve

sfeer is gelukt om de verschillen te overbruggen en overeenstemming

te bereiken over de toe te kennen bezoldigingsaanpassing. Betrokken

partijen hebben zich daarbij laten leiden door de beperkte

staatsmiddelen en dat het onderhandelingsresultaat geen economische

instabiliteit of inflatie teweeg mag brengen. De regering moet ook

rekening houden met de bezoldiging van personen die zijn

gelijkgesteld aan landsdienaren en de grote groep van meer dan

twintigduizend gepensioneerden die vanwege de welvaartsvaste

pensioenen ook in aanmerking moeten komen voor

koopkrachtvoorziening.







