Recordatorio pa yega na remarke pa tarifa special di awa pa Cunukero

The content originally appeared on: Diario

​

ORANJESTAD (AAN): Departamento di Agricultura, cria y Pesca, Santa Rosa como un departamento responsabel ta desea di recorda tur persona cu ta desea di ta un Agricultor responsabel,

serio cu kier practica esaki y kier yega na remarke pa haya e tarifa special for di WEB Aruba NV hunto cu nos departamento mester tene na cuenta cu e rekisitonan aki.

Ta haci esaki pa motibo nos ta sigui haya peticion y pregunta pa e tarifa special di awa pa Agricultura di AWG 5,50,-

Puntonan cu mester tene na cuenta

Tur Cunukero y Criado registra na Santa Rosa y cu ta registra na Camara di Comercio (KVK), lo por aplica pa haya awa produci na un prijs fiho di Awg 5,50 pa m3 (meter cubico), cu un compra minimo garantisa di dies (10) m3.

Pa por tin un miho control y structura, Santa Rosa a establece un lista di rekerimento cu e Cunukero lo mester cumpli cu ne pa ricibi e prijs reduci, cual ta ensera entre otro;

E cliente mester tin un parcela di tereno cu un superficie di por lo menos 400 m² cu ta totalmente destina pa agricultura, horticultura y cria di bestia. Esaki mester ta registra como propiedad di Pais Aruba y destina pa Agricultura/Criansa di bestia of cu ta su propiedad y ta realisa un actividad agricola riba esaki, cual ta registra tambe na Camara di Comercio.

E cliente mester tin un minimo permanente di 400 m2 di parcela pa uso di agricultura, horticultura y cria di bestia. E agricultura y horticultura no ta inclui explicitamente e floricultura of cultivo di mata di decoracion of cultivo di cannabis;

E awa suministra via un meter agricola tin di wordo usa pa fin di Agricultura y Horticultura comercial, temporalmente mediante un sistema di irigacion via gota cu tuberianan di distribuimento cu su valve y slangnan di awa conecta pa muha e matanan. E cliente ta responsabel pa instalacion y funcionamento di esaki y otro instalacionnan rekeri.

E cliente ta obliga pa uza e awa di e meter agricola exclusivamente pa su propio parcela y unicamente pa actividad di agricultura, horticultura y cria di bestia. Ta keda prohibi pa uza e awa pa for di e tereno pa cualkier motibo, ni door di e interesado ni pa otronan.

Den caso di uzo di un tanki intermedio (buffer tank), e tanki mester tin un bon ruta di acceso pa e sistema di suministro di awa via e meter di awa pa agricultura pa e parti mas ariba di e tanki, na unda ta almacena e awa cu e conexionnan necesario pa un bon ruta di acceso. E sistema di suministro di awa mester tin un sistema di transito hermetico sin ningun leak.

Ta for di aña 2021 a bira mandatorio pa e Agricultor y Criado sigui anualmente un “Programa di Certificacion di Calidad” conoci como GAP (Bon Practica pa Agricultura) y permiti inspectornan autorisa di Santa Rosa (DLVV), Departamento di Higiene (DVG) y/of WEB Aruba NV tin acceso na su instalacionnan pa controla higiene, registro di informacion di produccion of pa tuma muestranan di awa.

E cliente mester ta registra na DLVV/Departamento di Agricultura, Cria y Pesca, Santa Rosa. Na momento cu registra como Agricultor of Criado e persona mester presenta copia di su contract di huur di tereno of titulo di propiedad hunto cu un identificacion valido y firma un, hunto cu un declaracion di cooperacion cu DLVV tocante presentacion di informacion y cifranan di produccion mensual di su proyecto di Agricultura, Horticultura of Cria di Bestia.

Pronto lo bay tuma contacto cu esnan cu ya caba ta registra na Santa Rosa pa un carnet oficial cu ta bay sirbi como prueba di registro na DLVV. Riba e carnet aki lo aparece bo potret y bo informacionnan.

Santa Rosa, lo mester ricibi mensualmente cada 15 di luna un “Informe di produccion” di e cliente.

Den caso cu departamento concerni cu infrastructura retira un tereno di huur for di un persona cu no ta practica agricultura of criansa di bestia, e cliente ta rekeri pa informa DLVV di esaki di inmediato, cual ta haci cu e cliente no lo tin derecho mas pa e tarifa special pa Agricultura of Cria di Bestia. Tambe den den caso cu tin un cambio di tereno, DLVV y WEB Aruba NV tin cu ricibi notificacion via di un carta of e-mail na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Si un cliente no cumpli of no cumpli suficientemente cu un of mas di e reglanan arriba menciona, e no ta yega na remarca pa aplica pa e tarifa special pa Agricultura, Horticultura of Cria di Bestia y e acuerdo ta keda termina pa Pais Aruba. Departamento di Agricultura, Cria y Pesca, Santa Rosa (DLVV) lo notifica WEB Aruba NV inmediatamente di e terminacion di e acuerdo aki.