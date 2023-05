Reclamo con turistanan ta core cu Scooter Electrico riba caya

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Na otro paisnan manera Merca, legisladornan a escoge pa categoriza e tipo di Scooternan Electrico aki bao categoria di “bicicleta”.

Pues ta OK pa bo core cu nan riba caminda sin cu bo mester busca plachi di number pa nan.

Loke sinembargo autoridadnan na Merca ta contra dje, ta pa bo core cu e Scooternan Electrico (yama tambe ‘Steps Electrico’) riba acera! Un investigacion haci na Merca pa Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) a descubri cu e Scooternan Electrico aki por ta peligroso pa e manehador y pa peatonnan ora di core cune riba acera.

Hecho ta cu diferente pais a haya nan ta core haci estudio pa haya un bista claro di unda nan por bay laga e Scooternan Electrico aki core, y con nan mester wordo cori. Hecho ta cu aworaki tin algun pais cu simplemente no ta permiti pa bo core cu nan riba caya, y na e paisnan ey bo ta wordo obliga na core riba acera. Pero nan ta pone un velocidad maximo cu nan por core riba acera, ta stipula restriccion di edad pa core uno tambe.

Hecho ta cu hendenan ta bin realiza cu varios modelo di Scooter Electrico no ta duna un careda suave, algun modelo barata no ta dura hopi, y bateria ta daña rapido, y bo no por core cu nan den awacero tampoco. E mas espantoso ta cu hopi Scooter Electrico ta bin sin luz.

Na Aruba ya caba pa algun tempo caba, tin hendenan cu ta reclama cu ta core cu e Scooternan Electrico riba acera. Y tin hende cu ta reclama ora nan ta core riba caminda grandi. Nan acusacion aki ta dirigi cu e Scooternan aki no tin plachi di number, pues no ta paga belasting y no merece di ta eyriba. Sinembargo corda cu Scooternan Electrico ta wordo categoriza como ‘bicicleta’.

Principalmente turistanan ta esnan cu ta core cu nan rond, y hopi biaha ta mira nan ta core cu nan na un forma zig-zag riba caya, sin preocupa cu nan mesun seguridad of di otronan cu ta usando e mesun caminda.

Si e situacion sigui asina, posiblemente na Aruba tambe lo tin di introduci legislacion special pa esaki, y di e forma ey tur hende lo move den e mesun linea di conducta cu ta wordo spera di esnan cu ta core cu Scooter Electrico riba e isla.