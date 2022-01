Rechtszaak in Londen tegen SLM

13/01/2022 09:27 – Van onze redactie

PARAMARIBO – Aircraft Engine Lease Finance (AELF) heeft in Londen een rechtszaak aangespannen tegen Surinam Airways wegens US 4,15 miljoen dollar aan uitstaande betalingen, die verband houden met de be?indigde lease van een A340-300 Airbus in 2020. De zaak in de Commercial High Court in Londen draait om N365JS, eigendom van AELF en momenteel opgeslagen bij Ciudad Real. Het toestel vloog tussen 2015 en 2019 voor Surinames nationale luchtvaartmaatschappij.

Volgens de processtukken claimt AELF de 4,15 miljoen US dollar wegens vermeende schending van een schikkingsovereenkomst en be?indigingsakte die op 26 juni 2020 met SLM is gesloten. Daarbij zijn de partijen overeengekomen om de vordering van AELF op SLM van meer dan 23 miljoen US dollar te schikken. SLM had de overeengekomen 4,15 miljoen US dollar niet betaald in maandelijkse termijnen van 100.000 US dollar, te beginnen op 1 december 2020.

Daarop stelde AELF op 2 april vorig jaar de SLM in gebreke en eiste het geld op. De zaak wordt behandeld in Londen aangezien de schikkingsovereenkomst een clausule bevat dat zaken naar Brits recht zullen worden afgehandeld bij eventuele disputen. SLM heeft de bevoegdheid van de rechtbank in Londen aangevochten en heeft bijgevolg geen verweerschrift ingediend.

Na een hoorzitting op 26 november, heeft de plaatsvervangende rechter van het Hooggerechtshof, Peter MacDonalds Eggers, het verzoek van SLM om de dagvaarding aan te vechten ingewilligd, waardoor zij haar verzoek tot betwisting van de jurisdictie kon indienen. De rechter verwierp echter het verzoek om de bevoegdheid van de rechtbank aan te vechten, op grond van het feit dat de SLM zich al aan hem had onderworpen. Het resultaat was dat SLM nu opnieuw een bevestiging mag indienen dat het is betekend, aldus de rechter.

