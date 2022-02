Rechter John von Niesewand was een ‘geweldige leerschool’

02/02/2022 05:59 – Van onze redactie

John von Niesewand (m), destijds nog als waarnemend president van het Hof van Justitie, geflankeerd door Albert Ramnewash (l) en Krishnapersad Pultoo. Von Niesewand overleed op 83-jarige leeftijd. Foto: dWT Archief

PARAMARIBO – “Wat mij ontzettend opviel, was dat hij als rechter zo onbevangen was als het ging om partijen; zo onpartijdig, zo onafhankelijk.” Dit zegt rechter Alida Johanns over mr. John (Robert) von Niesewand, oud-president van het Hof van Justitie. Hij overleed 25 januari op 83-jarige leeftijd. Hij wordt gememoreerd als een ‘verbindende’ en ‘vaderlijke’ leider. Maar bovenal een ‘heel harde werker’ met een ‘uitzonderlijke wetskennis’. “Je kon slechts hopen dat je ooit ook zo’n inzicht zou vergaren”, zegt Johanns.

Zij is door hem opgeleid als rechter en stelt dat Von Niesewand met ‘richtinggevende’ vonnissen onuitwisbaar zijn stempel heeft gedrukt op de Surinaamse jurisprudentie. “Wat mij ontzettend opviel, was dat hij als rechter zo onbevangen was als het ging partijen; zo onpartijdig, zo onafhankelijk. Een voorbeeld is soms een geweldige leerschool en hij was zo’n voorbeeld.”

Von Niesewand was ooit ook docent aan Anton de Kom Universiteit van Suriname en doceerde het vak burgerlijk procesrecht. Jennifer Van Dijk-Silos was toenmalig decaan van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen (FMijW). “Ik besef heel goed als juridische wetenschapper dat een vrij grote, bescheiden wetenschapper is heengegaan”, zegt zij over Von Niesewands kwaliteiten.

Ex-officier van Justitie Gloria Stirling kende had hem als docent in haar studententijd. “Ik ben er trots op om les van hem gehad te hebben”, vertelt zij. “Hij was ??n van de docenten die er altijd was. Trouw en nauw gezet. Hij kende alles uit zijn hoofd. Altijd de laatste geschillen uit de praktijk.” Stirling beschrijft ook de gedrevenheid van Von Niesewand toen zij officier van justitie was. “Hij was een rechter die van geen ophouden wist. Zittingen tot ‘s avonds laat en hij verwachtte datzelfde van zijn officier.”

Rechter Johanns over haar oud-collega: “Hij had de opvatting dat als mensen die bij de rechter moeten zijn, dat zij ervaren dat rechtvaardig wordt omgegaan met de zaak.” Of het nu om civiel recht ging of strafrecht waar bij het laatste vaak sprake is van een verdachte en slachtoffer. “Beide partijen hadden zijn aandacht. ‘Vertel me jouw verhaal.’ Aan beiden zei hij dat”, vertelt Johanns. Van Dijk-Silos heeft op dit punt een kritische kanttekening. “Mensen klaagden dat hij een rechter was die soms wel subjectief kon worden wanneer hij zag dat een van de partijen uit een zwakker milieu kwam. Op dat punt was Vrouwe Justitia bij hem niet blind.”

Over Von Niesewands nalatenschap zegt Johanns: “Ik denk dat hij in zijn periode ervoor gezorgd heeft dat hij en de rest het Hof goed hebben neergezet, zodanig dat de rechtspraak functioneert in grote lijnen.” Von Niesewand heeft volgens Stirling zijn stempel gedrukt in zijn periode Ze heeft geleerd van zijn standvastigheid, trouw aan het recht, kennis, doorzetting, geduld en liefde voor het vak. “Geld zei hem niets. ‘Eenvoud siert de mens’, zei hij.” De uitvaart van Von Niesewand vindt donderdag plaats in de Centrumkerk en daana wordt hij met staatseer begraven op Annete’s Hof.

