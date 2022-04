Rechter heft beslag door Doksenclub op

12/04/2022 14:59

-

Gerold Rozenblad





PARAMARIBO –

De rechter in kortgeding heeft dinsdag gevonnist dat de Doksenclub het vonnis van 19 januari niet kan executeren alvorens in bodemgeschil is beslist over het dispuut tussen de onderneming en het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV). Dat wil zeggen dat het beslag dat gelegd was op voertuigen, apparatuur en rekeningen van LVV, is opgeheven. De veiling van de voertuigen gaat niet door en de opgelopen dwangsom van 240.000 euro kan niet worden geexecuteerd. Opvallend is dat de rechter verwees naar een oplossing in bodemgeschil, terwijl er niet eens een bodemgeschil lopende is.

De rechter in kortgeding oordeelde op 19 januari dat het

ministerie een partij broedeieren dat op de haven lag moest

vrijgeven, wat pas twaalf dagen later gebeurde. Daardoor liep de

dwangsom op tot 240.000 euro. De Doksenclub liet beslag leggen met

de bedoeling binnekort tot veiling over te gaan, waarop het

ministerie dit via de rechter succesvol aanvocht. Onder andere werd

aangevoerd dat de Doksenclub “misbruik maakt van het executierecht”

en ook dat de Staat in problemen gebracht wordt omdat er geen geld

is.

Deze uitgangspunten werden bestreden door de Doksenclub,

aanvoerend dat als LVV niet bewust de afgifte van de lading had

getraineerd, er geen dwangsom zou zijn. Ook meent de onderneming

dat als geen gebruik gemaakt kan worden van het executierecht in

feite de rechtsstaat om zeep wordt geholpen. Immers kan de staat

dan maken en breken wat zij wil, terwijl een partij die benadeeld

wordt en in rechte gelijk krijgt, toch geen correctie kan

afdwingen. Aan de rechter werd door de Doksenclub voorgelegd

dat als de magistraat meeging met de redenatie van LVV, dit in

feite het termineren van de rechtsstaat inhoudt. Tot afgrijzen van

de onderneming ging de rechter mee met LVV.

‘Pestbeleid’

Sedert de jaarwisseling zijn de Doksenclub en LVV in een dispuut

over de import van broedeieren uit Nederland, nadat in Europa de

vogelgriep uitbrak. De onderneming meent dat zolang de Nederlandse

Voedsel en Warenautoriteit een gezondheidscertificaat afgeeft, LVV

de import niet zou mogen verbieden. Overigens sinds enkele dagen is

slechts een broederij in Nederland aangemerkt als besmet. In de VS,

waar nu nog broedeieren vandaan worden gehaald, is de situatie aan

het verslechteren.

Terwijl internationaal een straal van tien kilometer vanuit het

besmettingspunt wordt aangehouden als gebied van waaruit niet mag

worden geimporteerd, heeft LVV dit getild naar negentig kilometer.

Hierdoor is import uit Nederland praktisch onmogelijk, gezien de

geringe omvang van dat land. De Doksenclub vermoed dat het hier

gaat om ‘pestbeleid’. Hierover is nog een proces gaande waarbij

partijen zijn uitgeprocedeerd en wordt gewacht op uitspraak van de

rechter.







Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina