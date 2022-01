Rechter fluit LVV terug om importverbod broedeieren

29/01/2022 00:00 – Van onze redactie

Foto: dWT Archief

PARAMARIBO – “Ik denk dat het in elk geval een platform biedt om met het ministerie om de tafel te zitten teneinde goede afspraken te maken voor het natraject, waarbij natuurlijk de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.” Zo reageert Chas Mijnals, advocaat van De Doksenclub, nadat de kortgedingrechter woensdag het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft veroordeeld tot onmiddellijke afgifte van een lading broedeieren die op de haven ligt, maar niet ingeklaard kan worden.

Ook moeten ladingen, waarvoor al is betaald, maar die nog zeilende zijn, op de gebruikelijke wijze worden afgehandeld. Het ministerie had de import van de broedeieren uit Nederland verboden vanwege de uitbraak van vogelgriep, maar de rechter was duidelijk verbaasd over de overwegingen van LVV. Het hoofd van de Veterinaire Inspectie, Faizal Wilnis, kreeg van de magistraat de volle laag.

Tussen De Doksenclub en LVV ontstond meningsverschil nadat op enkele boerderijen in Nederland vogelgriep was uitgebroken. Het bedrijf beroept zich erop dat volgens richtlijnen van de Wereldorganisatie voor Dierengezondheid een straal van 3,5 tot tien kilomater als veiligheidsbuffer moet worden aangehouden.

Aangezien zijn product aantoonbaar van ver buiten die zone komt, zou import geen probleem moeten zijn. Dit temeer daar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit elke zending eerst keurt en bij goedkeuring een veiligheidscertificaat afgeeft. Dit certificaat moet De Doksenclub overleggen wanneer vergunning voor import wordt gevraagd.

Echter, het bedrijf werd verrast met de bekendmaking van LVV dat per 1 januari geen broedeieren uit Nederland mogen worden ge?mporteerd. Ook de zeilende lading zou niet worden vrijgegeven. Na lang vruchteloos overleg met het ministerie zocht en kreeg het bedrijf met een kort geding zijn gelijk. De mededeling van Wilnis dat binnenkort een delegatie naar Nederland gaat om poolshoogte te nemen, kon de rechter niet vermurwen. Hij veegde ook het argument over de procedure, waarbij de vergunning pas achteraf wordt gevraagd, van tafel.

