Readytex Art Gallery presenteert groepsexpo ‘Udubaki II’

04/01/2022 19:43

‘One can make a difference’ van Kit-Ling Tjon Pian Gi, die deze maand de ‘local master’ is. Foto: Readytex Art Gallery

PARAMARIBO – Readytex Art Gallery (RAG) start het jaar met een nieuwe expositie getiteld ‘Udubaki part two’. Hiermee presenteert RAG vanaf vrijdag het vervolg van haar kunstmanifestatie in het jaar lang project: ‘Alakondre: A space in time’. Met deze groepsexpo richt curator-in-residence Miguel Keerveld zich op beelden dan wel sensaties die verwijzen naar het vrouwelijke en herinneren aan het innerlijk kind.

Ook dit deel bouwt voort op artistieke onderzoekingen en conversaties over de rol van ‘Alakondre’ in Surinaamse kunst. ‘Udubaki part two’ maakt Miguel vanuit de gedachte I kroywara I: ik loop met jou en jij loopt met mij. Zijn inspiratie komt van de term en praktijk koiwara van de Kari?a, een Caribische inheemse gemeenschap die vuur gebruikt in rituelen tijdens het bewerken van hun landbouwgronden.

Een van die rituelen is koiwara, een familieritueel uitgevoerd door moeders en kinderen, waarbij houtstapels van onvoldoende verbrande boomstammen en takken nogmaals worden verbrand. Keerveld koos werken van kunstenaars gebaseerd op deze inspiratie en de vraag: in hoeverre zijn vrouwen en kinderen terugkerende elementen in de Surinaamse beeldtaal?

Remy Jungerman erekunstenaar

Vanuit deze thema’s selecteerde hij voor de maand januari werk van de bij de RAG aangesloten kunstenaars Hanka Wolterstorff, Paul Chang, Reinier Asmoredjo, Rinaldo Klas, Roddney Tjon Poen Gie en Wilgo Vijfhoven; tevens werk van gastkunstenaars: Danasion Akobe (aka Dona), Humphrey Tawjoeram en Lola Ankarapi.

De ‘local master’ deze maand is Kit-Ling Tjon Pian Gi. Bijzonder is dat in deze expositie werk van Remy Jungerman te zien is. RAG heeft gemeend haar waardering voor zijn oeuvre te tonen door hem voor deze expositie als erekunstenaar op te nemen. ‘Ududbaki part two’ duurt tot en met 29 januari.

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina