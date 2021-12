Reaccion riba Deseo di Pasco di ENNIA ta un grito pa ayudo

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Prome cu fin di aña, ENNIA a dedica su budget pa regalonan promocional cumpliendo cu deseonan pa prohimo.

Tur hende por a entrega un deseo pa un prohimo. E suma por a yega te cu f 5.000 y pa cada isla a scoge un deseo. Diahuebs dia 23 di december a informa e ganadornan cu nan deseo lo wordo realisa.

Hopi ta esnan cu a manda nan deseonan aden y dificilmente por papia di un exito ya cu e tantisimo storia y deseonan netamente ta demostra con dificil hopi hende tin e y cuanto di nan ta hibando un bida duro.

Hopi soledad y perdida di amigo y familiar, tristesa pa salud fragil, falta di recurso pa por diberti un poco, viviendanan den mal estado manera dak cu ta lek, falta di vloer den cas y cosnan asina. Ta tristo pa lesa e deseonan y nan ta dal duro. Nan ta un grito pa ayudo di hendenan cu no ta mira un salida. Ta bon cu tabatin deseonan alegre tambe pa ofrece un otro un placer grandi y duna nan un dia inolvidabel.

Tur deseo cu a drenta di tur e islanan a wordo asesora di forma anonimo pa e empleadonan di ENNIA pa medio di un sistema di score. E deseo cu a score mas halto di cada isla ta wordo honra cu e suma di f 5.000. A drenta algun deseo chikito pa sapatonan deportivo pa mucha. A saca e deseonan aki di biaha y a cumpli cu nan. Un empleado di ENNIA a tuma un di e deseonan aki pa su propio cuenta.

Separa di e accion di e Deseo di Pasco e empleadonan di ENNIA tambe por a entrega un deseo pa un prohimo. Pa e accion di deseo interno aki, tin un suma di f1.000 disponibel. E recipientenan di e deseo aki lo wordo informa despues.

E ganadornan di e deseonan:

Ganador di Aruba

Mi deseo pa mi ruman: Mi ruman tin cancer y tin cu pasa door di diferente tratamento. Lamentablemente e no por cana mas y mester wordo transporta cu transporte special. Esaki no ta wordo cubri y e mes no por paga esaki ya cu e ta costa 100 florin cada biaha. Mi deseo ta pues pa ENNIA paga 50 bes e transporte pa asina e por bay su citanan.

Ganador di Boneiro

Deseo pa Kas di Kuido Bonaire: E habitantenan di KKB a haci masha hopi pa Boneiro tempo nan tabata hoben. Pa motibo di e pandemia nos a perde sponsors di modo cu nos tambe mester a economisa. Esey ta nifica menos actividad pa e habitantenan. Cu e donacion di ENNIA nos por organisa algun actividad atrobe den un setting adapta cu por ehempel famia di e habitantenan. Actualmente, nos tin tambe scarcedad na material.

Ganador di Corsou

Un deseo pa un colega: Mi colega cu mi ta traha den un restaurant. E ta un mama soltero cu un yiu homber di 14 aña cu ta menosbalido. Nan ta biba den cas di tata di mi amiga. Nan ta baha e yiu tur dia cu bus na trabou di e mama y ey e ta keda warda te ora su mama caba di traha. Mi colega ta traha duro y a caba di haci un operacion pa cual motibo e no por traha awor. E tin gana di mira un smile riba cara di su yiu y e tin masha gana di por cumpra un drumset pe. Musica ta haci su yiu contento y esey ta haci e mama hopi feliz.

Ganador di Sint Maarten

Un deseo pa un mama: Mi mama a haya un ataca di curason y a keda paralisa na banda drechi di su curpa. E no por cana bon. Lo mi desea si por haci algun adaptacion den e baño y cu na e portanan por traha algun manera special pa baha y preferibelmente lo mi desea si por regala un rolstoel tambe.

E deseonan di e empleadonan di ENNIA

Un deseo pa un miembro di famia: E señora aki a perde trabou y hopi lihe despues di esaki, nan a constata un malesa cerca dje (pashent di riñon, casi den e fase mas grave). Pa motibo di su salud, no tabata posibel pa busca otro trabou. E presion ta full riba su casa (security) y nan tin 3 yiu pa cual financieramente bida a bira hopi duro. Lo mi desea di curason pa duna nan un bon pa comestibel y uno pa gasolin.

Un deseo pa un club di futbol cu coachnan cu curason di oro. Nan kier yuda tur mucha, sin distincion di unda nan ta bin. Mayoria ta bin di famianan unda cu e mayornan no por paga contribucion. E coachnan e ora ta paga e uniformnan for di nan mes saco. E chikitonan (U8+ U10+U12) ya caba tin bunita uniform, pero e grandinan (U15) ainda no. Lo ta super tremendo si e muchanan aki tambe lo por luci cu bunita uniform den e aña vendidero.

Un deseo pa mi bisiña: Mi bisiña ta un tata soltero cu 4 yiu menor di edad. Mi ta desea si nan por ricibi un pakete di pasco grandi: un ham, calacuna, carni y otro pasaboca di Pasco.

Un deseo pa e muchanan y nan lidernan di un fundacion: Sali come afo ta algo dushi y hopi special pa nan. Tur siman pa hopi tempo largo, e fundacion ta dedica su mes cu preparacion di minimal 500 pakete di comestibel, nan ta 24/7 ocupa cu cuido di e muchanan cu ta biba eynan, plus nan ta colecta paña/coyhunga pa esnan di menos recurso. Malcria nan un biaha, ta parce mi algo hopi bunita.

Un deseo pa un scol basico: E scol no tin material ni aparato di gymnastiek di modo cu e muchanan no por haci gymnastiek tampoco. Mi ta desea cu e scol por haya algun material di gym di modo cu por duna les di gymnastiek.