RBTM houdt inbraakverdachten aan

20/02/2022

-

Van onze redactie





PARAMARIBO –

Het Regio Bijstand Team Midden van de politie (RBTM) heeft Meerjon A. alias “Poese” (35), Clarence V. alias “Kele” (33), Orveo P. alias “Bonjo” (29) en zijn vriendin I V. alias “Barbie” na bekomen informatie opgespoord en aangehouden. Ze worden verdacht van diefstal middels braak.

De benadeelde Emanuel P. heeft op vijf februari aangifte gedaan

op het politiebureau De Nieuwe Grond. Hij werd wakker van twee

inbrekers die na het snijden van het dievenijzer via een raam zijn

woning waren binnengedrongen. Het tweetal maakte een groot

geldbedrag, twee horloges en zijn dienst vuistvuurwapen buit en

verliet via de voordeur de woning.

Na onderzoek kwamen de vier verdachten in beeld en werden

woensdag gesignaleerd en aangehouden. Op de verdachte Meerjon werd

het vuistvuurwapen van de aangever aangetroffen en in beslag

genomen. Meerjon, Orveo en Clarence hebben toegegeven het strafbare

feit te hebben gepleegd. De 32-jarige heler tevens vijfde verdachte

Kamlesh K. is vrijdag op een adres in Wanica opgespoord en

aangehouden.

In eerste instantie ontkende Kamlesh betrokken te zijn bij de

diefstal. Bij een huiszoeking trof de politie een van de horloges

van de benadeelde en een illegaal vuistvuurwapen aan. Deze werden

ook in beslag genomen, waarna hij werd overgebracht naar het

politiebureau.

De vier mannen zijn na overleg met het Openbaar Minsterie

hangende het onderzoek in verzekering gesteld, terwijl de vriendin

van Orveo na te zijn voorgeleid en verhoord is heengezonden. Het is

niet uitgesloten dat er nog meerdere aanhoudingen in deze zaak

zullen volgen, meldt de politie op haar website.







