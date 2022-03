Razzia na dos cas a produci detencion di dos persona y haya suma grandi di placa cash

The content originally appeared on: Diario

A confisca autonan y boto tambe

ORANJESTAD (AAN): E siman aki a bin haya sa, cu autoridadnan hudicial na Aruba ta vigilando di cerca e movimento di e conocido taxista femenino di inicial Y.T. di 43 aña naci na Aruba, y su supuesto ‘bida di luho’ cu e lo ta hibando cu su pareha R.J. di 38 aña naci na Colombia. Nan autonan caro, boto di gran balor, y mucho mas, a lanta hopi ‘red flags’ cerca autoridadnan local.

Esey a pone cu e asina yama ‘Afpakteam Aruba’ a cuminza ta vigila nan movimento y di e forma ey poco-poco a bin ta colecta detayenan, y esakinan cada rato ta ser treci dilanti pa Ministerio Publico, cu ta analisa cada informacion cu drenta. Cada biaha ta bin haya detaye di un patronchi cu ta duna indicacion convincente cu aki ta trata di labamento di placa.

Esaki a culmina riba Diaranson mainta, ora cu luz berde a ser duna pa ehecuta 2 razzia simultaneo na dos adres riba e isla.

DIARIO a compronde cu mainta trempan, Afpakteam Aruba den cooperacion estrecho cu Polis y Ministerio Publico a tene e dos razzia aki en conexion cu un investigacion di labamento di placa.

Polisnan arma tambe tabatey na e dos lugarnan unda cu a tene e razzia. Segun Ministerio Publico, nan a confisca un cantidad di documento y demas articulo esencial pa e investigacion.

A confisca tambe diferente auto luhoso di nan, incluyendo su taxi cu ta un Toyota Fortuner SUV, y tambe un Speedboat cu un middle-console a wordo confisca.

Durante e entrada hudicial, nan a haya un suma masha grandi mes di placa cash. Fuera a haya hopi holoshi di marca caro, y tambe abundancia na prenda. Tur esaki a wordo confisca como prueba di labamento di placa.

Tanto e taxista femenino Y.T. y tambe e homber R.J. a wordo deteni, y pasa pa oficialnan hudicial cu lo interoga nan.

Y.T. den pasado a yega di keda deteni y encarcela pa caso di droga tambe caba, incluyendo e hecho cu na Aeropuerto a gare cu hopi placa cash sin cu a declara esaki na Doune. Tambe un biaha relaciona cu un crimen grave unda a keda lastra un guitarista pa hopi cien meter leu den Wihleminastraat y Havenstraat na Playa.

Pa awor na 2022, “e investigacion ta andando,” ta loke vocero di Ministerio Publico, Ann Angel a indica den un boletin.

Kico autoridadnan di Afpakteam Aruba lo haci cu e placa cash grandi cu a wordo confisca? Si acaso esaki wordo comproba di a bin di Labamento di Placa, e ora tur beslag lo bay pa Criminaliteitsbestrijdingsfonds. Placa for di e fondo aki ta worde usa pa bringa criminalidad.

Afpakteam ta consisti di Ministerio Publico y Cuerpo Policial di Aruba. Tambe tin Departamento di FIOT (Fiscale inlichtingen- en opsporingsteam) di Departamento DIMP, FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst), Marechaussee (KMar), Guardacosta di Caribe Hulandes seccion Aruba, Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (conoci antes como MOT y awor como Meldpunt) y Recherche RST y ta traha na bringa criminalidad financiero economico.

Por acerca Afpakteam cu señalnan di labamento di placa via mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of via tipline: 111-41.