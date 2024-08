Rasti Rostelli ta haciendo un comeback na Aruba

The content originally appeared on: Diario

Despues di mas di 15 aña

Diez lector di DIARIO por gana 2 ticket cada uno

ORANJESTAD (AAN): E conocido Rasti Rostelli tey bek, y awor ta mihor cu nunca. Aunke regularmente e ta dunando show cu salanan yen na e.o. Hulanda y Belgica, awor el a haya chens pa bin duna show na Aruba, Curaçao y Suriname pa demostra na comunidad aki cu e no a lubida nan nunca.

Rasti Rostelli ta naci na Aruba, y ta trece cune su experiencia di mas di 35 aña den hipnosis y telepatia riba escenario den Cas di Cultura. Na Europa ya caba e ta e hipnotisador mas famoso, y a yega di presenta numeroso show na TV, y constantemente tin show pa publico. Te cu awor el a duna presentacion dilanti mas di 800.000 hende cu a bay mira esakinan. Y encuestanan haci na Hulanda, ta demostra cu 85% di publico a expresa nan deseo di bolbe bay mira un show di dje.

Un biaha mas na Aruba, Rasti Rostelli lo bay sorprende publico cu su show nobo di hipnosis y telepatia pa nan keda fascina cu e mundo di hipnosis. Y alavez abo por wordo yuda, si acaso bo ta buscando forma pa haya yudansa pa bo stop di huma, si bo kier yudansa pa bo stop di ‘come huña’, of kier yudansa pa bo baha peso, y mehora bo auto-estima. Tur esaki por wordo haci e anochi aki. El a splica DIARIO den un entrevista, cu su show lo ta un solo anochi, esta Diahuebs 5 di September, na Cas di Cultura.

Extra atraccion: Segun Rasti Rostelli, e lo trece e biaha aki tambe un conocido Mentalista, esta George Elman kende ta bay riba escenario pa fascina publico cu su forma unico di lesa bo mente, haci algo cu cambio di pensamento, y señalnan inespera. E tambe ta haciendo show pa hopi aña, y awor e hypnotherapeut aki a uni cu Rasti Rostelli pa un extra bonus durante e show na Aruba. Tur esaki pa suministra publico un anochi di entretenimento y gozo.

Rasti Rostelli mes durante e show lo bay demostra tur loke ta posibel pa haci durante hipnosis. Cualkier persona por subi escenario y experiencia e parti di hipnosis aki. Bao guia di musica di meditacion, e boluntarionan lo keda mira un vlam, y drenta un trans profundo, y nan lo spierta bek solamente ora e supla den nan wowo.

Tambe e lo laga e personanan aki come un lamunchi completo, pensando cu ta un peach delicioso e ta.

Lectornan por gana ticket: Special pa lectornan di DIARIO, Rasti Rostelli ta ofrece un chens pa 10 lector gana 2 ticket (cada uno) pa bay mira e show di 5 di September venidero. Lectornan mester manda un contesta riba e siguiente 2 preguntanan aki via email, y tin di haci esaki prome cu Diadomingo 1 September 2024 pa 12:00 pm (merdia).

PREGUNTA: (1) Con ta e nomber di berdad di Rasti Rostelli? (2) Ki fecha el a nace?

Esey ta e dos preguntanan pa bo por haya chens di gana premio. Si acaso bo no sa e contesta, bo por haya ‘hint’ di tur esaki riba e website di:

www.rastirostelli.nl

Pa bo gana e premio, bo tin di manda e dos contestanan na e email aki: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Di tur esnan cu a contesta bon, e computer lo escoge 10 ganador, y cada uno lo haya 2 ticket. Pues en total 20 ticket ta wordo rifa pa bay mira e show gratis.

Shownan na Telearuba: Segun Rasti Rostelli, tur e shownan cu el a haci den pasado lo bay wordo pasa den e fin di siman aki, den oranan di anochi na Telearuba. Esaki lo socede despues di nan noticiero anochi.

Pues bay mira special di e shownan anterior, pa asina bo haya un bista di e forma cu e shownan aki ta ser teni.

Rasti Rostelli ta contento di tey bek, y cu publico lo bay haya chens di mira e show nobo aki pa un solo anochi den Cas di Cultura.