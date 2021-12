Ramautarsing doet stap terug als voorzitter VES

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

Na de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) vanaf 2016 te hebben geleid, zwaait Winston Ramautarsing af als voorzitter. Hij blijft in het bestuur dat nu onder leiding staat van Steven Debipersad. De nieuwe voorzitter trad in 2014 toe tot het bestuur als commissaris. Daarna was hij twee termijnen penningmeester, één termijn ondervoorzitter en in de laatste twee besturen secretaris.