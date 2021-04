Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid is niet blij met de manier waarop de overheid in de media wordt neergezet door de medewerkers van stichting One Stop Shop (OSS). “Het lijkt echt alsof wij als overheid niks doen terwijl er juist nu, na negen jaar, naar een structurele oplossing wordt gezocht om het voortbestaan van de stichting te kunnen garanderen”, zegt Ramadhin tegen de Ware Tijd.