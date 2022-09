Rainbow Warriors nada contento cu Eagle LNG a escoge ‘grupo selecto’ so pa reuni cune

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Milton Ponson di e grupo local di Rainbow Warriors Core Foundation,

no a keda nada contento cu e ‘grupo selecto’ cu tanto Eale LNG y Royal Haskoning a invita pa un reunion cu NGO’s.

El a bisa cu di e momento cu Eagle LNG Partners a anuncia e firmamento di contractonan cu WEB Aruba NV pa suministra e planta cu gas natural pa un periodo di 20 aña pa uso den e dual-fuel engines di Wartsila pa e generacion di energia electrico, controversia, falta di informacion y secrecia mediante non disclosure agreements a pone cu a deal cera entre Eagle LNG Partners y WEB Aruba a bira sospechoso y no transparente.

Despues cu tanto miembronan di Staten como Rainbow Warriors Core Foundation a vocifera nan preocupacion tocante e falta di informacion, acceso na documento y transparencia, ainda Eagle LNG y Gobierno di Aruba no a produci ningun informacion concreto.

Y ora Rainbow Warriors Core Foundation a identifica e plan pa corre 14 kilometer di tuberia di gas for di e regasificaction plant na Sero Colorado te cu e planta di WEB Aruba NV ariba tera, pasando den areanan densamente popula, Eagle LNG y Gobierno di Aruba a persisti den un silencio total tocante e detayenan technico y ambiental.

Eagle LNG a tene town hall meetings den cual no a revela ningun detaye concreto tecnico of ambiental. E compania holandes den environmental consulting and engineering Royal Haskoning a ser contrata pa crea e Environmental Impact Assessment (EIA), estudio di impacto ambiental.

Segun comunicadonan di Eagle LNG lo tene riba 7 y 8 september town hall meetings pa trata e concepto di e estudio di impacto ambiental.

Riba Dialuna 5 di september Rainbow Warriors Core Foundation a obtene informacion cu lo tene un reunion cu NGO pa trata e concepto di e estudio di impacto ambiental riba diamars 6 september na Hyatt Place, cuminzando 9.00 AM.

Despues di haci algun yamada a bin constata cu SOLAMENTE Aruba Birdlife Conservation, Stimaruba y Turtugaruba a ser invita, di cual e ultimo a duna di conoce cu lo no atende pasobra no kier tuma parti den reunionan cu un grupito selecto so.

No a invita ningun organizacion ambiental y specificamente Rainbow Warriors Core Foundation, Accion Ambiental y organizacion di naturaleza Fanapa no a ser invita ni yama ningun momento.

Tumando den consideracion tur e falta di informacion, secrecia mediante Non Disclosure Agreements, falta di transparencia pa cu miembronan di Staten y awor e practica “selective hand picking” di NGO pa un reunion cu NGO tocante un concepto di estudio di impacto ambiental e ta bira necesario pa cuminza notifica e Gobierno Federal di Merca, specificamente State Department, agencianan regulatorio di Merca y Tweede Kamer y agencianan regulatorio di Union Europeo di e maniobranan delibera di tanto EAGLE LNG como Royal Haskoning.