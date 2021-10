Quota Internacional Aruba ta anuncia nan “Siman di Kibra Silencio” otro siman di 11 pa 16 di October

Gwendeline van Trikt-Rojer ta relata: — *Lema pa 2021: “Cuida bo mes, cuida bo oido”!

ORANJESTAD (AAN)—Diabierna ultimo, Quota International Aruba, a convoca su conferencia di prensa re





laciona cu e Siman di Kibra Silencio-2021, cu ta cuminza dialuna 11 te diabierna 15 di October aki.

E lema di Quota pa e aña aki ta: “Cuida bo mes, cuida bo oido”.

A participa den e rueda di prensa aki Gwendeline van Trikt-Rojer, miembro di Quota Internacional Aruba y di e “Committee Shatter Silence” (kibra silencio); Luzina de Greef, Vicepresidente di Quota; Olga Versteeg di FEPO; The Specialist, Manon de Vries.

Gwendeline van Trikt a inicia e conferencia di prensa bisando cu nan ta organizando e “Siman di kibra silencio” pa 32 aña consecutivo caba, pa nos comunidad.

Gwendeline a expresa palabranan di gratitud na prensa presente, cu tur aña ta colabora cu Quota Club su proyecto anual. “Danki na bosonan nos proyecto ta haya bida y significacion den nos comunidad. E causa di, y pa concientiza riba e cuido di nos oido, asina ta yega na mas hende grandi y chikito, danki na boso apoyo brinda na Quota Club Aruba”.

El a sigui relata cu e siman aki, sigur, ta hopi importante pasobra ya pa 32 aña caba Quota ta organiza e testnan gratis, pa henter nos comunidad.

“Quota Internacional Aruba ta desea di participa e aña aki atrobe, aunke cu tin e reto di coronavirus y e pandemia cu ta riba nos isla y internacionalmente, toch e oportunidad na tur presente den nos comunidad, pa cu e siman cu nos ta conoci cune ‘Siman di kibra silencio’ (Shatter silence week). E siman aki, Quota Club cu ayudo di varios instancia lo pone disponible un siman largo, pa henter pueblo di Aruba por controla nan oido, completamente gratis. Aunke manera mi a menciona, e reto di e pandemia ta hacie mas dificil, corda cu perdida di oido no tin cune, ni bao ningun circunstancia. Pesey ta hopi importante pa nos por sigui duna y ofrece e testnan gratis y e oportunidad na nos comunidad di Aruba, en general”, van Trikt-Rojer a relata.

El a agrega cu uso di tapaboca ta haci hopi mas dificil pa esnan cu tin deficiencia di oido, por comunica na un forma drechi cu otro personanan, pasobra nan no por haci e acto di lesamento di boca pa asina por comunica apropiadamente.

“T’asina importante pa controla oido trempan, pasobra hopi biaha nos no sa cu nos tin problema cu oido. Nos por detecta e problema trempan y asina nos por haya ayudo trempan pa cu esaki. Cu oido malo ta asina dificil comunica cu otro hendenan rond di nos y hopi biaha esaki ta trece asina tanto problema, specialmente pa nos famia cu ta rond di nos tur ora”, Gwendeline van Trikt a señala.

Pesey Quota Internacional Aruba ta encurasha tur hende pa probecha di e test y bin durante e siman di 11 te cu 15 di October; esta, otro siman. Gwendeline a splica cu e test no ta haci ningun sorto di dolor, e ta hopi lihe, y bo ta haya resultado mesora.

E instancianan cu ta yuda Quota den esaki ta “The Specialist” y FEPO. Van Trikt-Rojer a gradici nan di antemano pa nan cooperacion di semper, pa haci mas test posible, y a haci un yamada na e personanan cu kier haci e test pa pura inscribi pa haya un cita mesora, door di yama e instancia cu ta mas cerca di e persona of pasa personalmente; pero mihor ta pa yama pasobra e citanan ta yena masha lihe mes. Asina Gwendeline van Trikt a indica. E dama kier a encurasha nos hobennan cu ta expone nan mes na sonidonan hopi duro, pa bin Quota pa controla nan oido, cu ta asina importante pa nan futuro; tambe a haci un yamada na mayornan pa concientiza nan yiunan tocante perdida di oido, for di chikito. Preveni ta miho cu lamenta”! Gwendeline van Trikt, a remarca cu contra sordera no tin mucho cos cu wordo haci, solamente e aparatonan pa scucha y no tur hende ta bin na remarca pa haya un.