‘Quarantaineplicht reizigers uit Suriname logisch’

PARAMARIBO –

Het besluit van Nederland om een thuisquarantaineplicht voor reizigers uit Suriname in te stellen, nadat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Suriname als “zeer hoogrisicogebied” categoriseerde, noemt Javier Asin “logisch”. “Het is op zich een logische maatregel, omdat Nederland de crisis beheersbaar wil houden”, aldus de coordinator van het Nationaal Coordinatieteam Covid-19-vaccinatie (NCT) woensdag in het Covid-19 Journaal.

Volgens Asin boostert Nederland maximaal. “Ze hebben ontzettend

veel mensen boosters gegeven om te voorkomen dat mensen besmet

raken, anderen besmetten of ernstig ziek worden”, legt hij uit.

“Het moment dat je dat doet voor je eigen bevolking, maar je laat

dan wel anderen toe die onvoldoende zijn gevaccineerd en

onvoldoende beschermd en daardoor weer een nieuw risico

introduceren, dan doe je iets fout. Dus ik vind het logisch dat

Nederland zegt van ‘wat wij hier vinden, wat geldt voor mensen die

hier wonen en leven, dat moet ook gelden voor mensen die inreizen.

Het is logisch.”

Asin wijst erop dat het een Europese maatregel is. “Het is niet

Nederland dat dit heeft gezegd, het is Europa dat dat heeft gezegd.

Nederland had daar in het begin ook van gezegd dat het wel heel erg

streng was.” Volgens de NCT-coordinator is dit – soortgelijke

maatregelen – wat in de toekomst moet worden verwacht. “We kunnen

er een mening over hebben in Suriname, maar als je wil meedraaien

in de wereld dan zal je moeten voldoen aan de eisen die de wereld

stelt.”

Eigen inreisbeleid

Gevraagd of Suriname zijn inreisbeleid niet moet aanpassen,

antwoordt Asin van niet. Het land heeft volgens hem een van de

laagste vaccinatiepercentages wereldwijd. “Het zou dus een beetje

raar zijn wanneer mensen uit andere gebieden komen, waar de

vaccinatiegraad hoger is en die voldoen aan alle eisen ten aanzien

van vaccinatie, dat we daar moeilijk over gaan doen, terwijl we

hier minder moeilijk doen met mensen die zich minder

beschermen.”

Hij benadrukt dat de samenleving zich ook van bewust moet zijn

dat wil Suriname vooruitkomen het wel afhankelijk is van hoe de

wereld over het land denkt. “En hoe graag wil de wereld hier zijn:

hier wil investeren, hiernaartoe wil reizen, geld wil besteden in

Suriname. Ik denk dat we voorzichtig voor moeten zijn dat we

onaantrekkelijk worden voor de wereld doordat we allerlei eisen

stellen aan mensen die van buiten komen die we niet eens stellen

aan onze eigen mensen.”

Quarantaineplicht

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en

Internationale Samenwerking (Bibis) heeft maandagmiddag laten weten

dat er vanaf 8 februari een quarantaineplicht voor reizigers naar

Nederland geldt omdat het RIVM advies heeft uitgebracht om Suriname

vanaf dinsdag als “zeer hoogrisicogebied” te kwalificeren. De

quarantaineplicht geldt niet voor personen die volledig zijn

gevaccineerd en minimaal zeven dagen voor hun aankomst een

boosterprik hebben gekregen.

Van de reizigers wordt verwacht dat ze hun vaccinatie- of

testbewijs laten zien. Daarnaast moet de negatieve PCR-test minder

dan 48 uur oud zijn voor vertrek, terwijl de antigeentest minder

dan 24 uur oud moet zijn. Verder moeten de reizigers altijd een

formulier met de quarantaineverklaring bij zich hebben, ook als ze

niet verplicht in quarantaine moeten.







